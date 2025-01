Filip Jančík zamestnal svoju snúbenicu: Nekazí im to domácnosť? Jasné slová brunetky

Filip Jančík mal v Bratislave veľkolepý koncert (Zdroj: Ján Zemiar)

Nedávno, len v decembri Filip Jančík tretíkrát vypredal pražské Rudolfinum, čo je vlastne česká verzia legendárnej americkej Carnegie Hall. Bratislavský koncert je však pre svetoznámeho huslistu vždy špeciálny: “Je vždy najväčší vrámci nášho turné a tým pádom je to výkladná skriňa, kde sa snažím urobiť šou ešte väčšiu a ešte krajšiu, pridať veci navyše…“ hovorí 32-ročný Filip, jeden z najúspešnejších súčasných slovenských hudobníkov.

Turné Dokonalé Vianoce, počas ktorého navštívil trinásť miest na Slovensku a niekoľko ďalších v Čechách, prinieslo kombináciu svetovej filmovej hudby a rozprávkových zvučiek vrátane známych melódií z vianočných televíznych klasík ako Perinbaba či Tři oříšky pro Popelku. V jeho hudobnej šou zazneli filmové melódie z Gladiátora, Mission Impossible, Posledného Mohykána, Pirátov z Karibiku či Pána prsteňov.

Rozhodnutie zorganizovať koncert padlo asi pred rokom, samotná príprava trvá asi 2-3 mesiace a vrcholí 2-3 dni pred koncertom, keď sa začne budovať scéna. „Už som aj trochu unavený, lebo tých príprav je veľmi veľa…“ priznal svetoznámy huslista, po boku ktorého niekoľko rokov stojí jeho snúbenica Lucia Supeková, ktorá je už aj členkou huslistovho pracovného tímu. „Môžem sa na ňu maximálne spoľahnúť, lebo viem, že mi chce len to najlepšie a že sa nevykašle na detaily. Robí to tak, ako by to robila pre seba,“ pochvaľuje si a priznáva, že na koncerte zaznie vždy nejaká skladba aj podľa jej gusta. Keďže Lucia zabezpečuje koncerty logisticky a produkčne, boli sme zvedaví, či už niekedy za celé to obdobie požiadala napríklad o zvýšenie platu… Odpoveď sa dozviete vo videu, určite je však tou najkrajšou odmenou ich láskyplný vzťah a dovolenka, ktorú si dvojice plánuje dopriať práve po tomto bratislavskom koncerte.

