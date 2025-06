OBROVSKÝ strach slovenskej speváčky o dcérku: Musela k nej privolať pomoc!

Dominika Jurena Stará (Zdroj: Instagram DS)

Dominika Jurena Stará aktuálne trávi dovolenku s rodinou v Grécku. Vybrali si krásny rezort, kde bolo všetko na prvý pohľad ideálne. Hoci očakávali pokojnú a bezstarostnú dovolenku, plány im narušili nečakané zdravotné komplikácie ich malej dcérky Izabelky. „Posledné 2 dni sa mi Belka nezdala. Bola teplejšia, nechcela papať a bola veľmi taká uplakaná, umamkaná… no čo si ako prvé pomyslíte? Zuby. A aj jej vyšli hore 3-ky, tak som to nejak extra neriešila, na noc som jej dala panadol nech ju nič nebolí a šli sme ďalej. Včera ráno sa mi zdala teplá. Vypýtala som si teplomer, ale namerala som 37,1, čo je úplne ok. Tak si vravím, že asi mám blbý tušák a stresujem pre nič,“ opísala Dominika úvodné príznaky.

„Boli sme chvíľu na pláži, potom spinkala na prechádzke a keď sme sa vrátili, bola horúca. Mne to prišlo divné, lebo cestou skvele pofukovalo a naozaj nebola dlho vonku, ale muž mi vravel, že je určite prehriata, že ju vezmeme do bazéna schladiť sa,“ pokračovala. „Okolo 14-tej už mala vyše 38 teplotu, tak som jej dala panadol. Do 17-tej som znižovala ďalej, ako-tak na chvíľu klesla, ale potom znova začala stúpať, a to omnoho rýchlejšie ako predtým. O 19-tej mala po ďalšom nurofene už 39,4, a to som už volala delegátke a na recepciu, že chcem lekára na izbu (je tu tá možnosť za príplatok),“ priznala.

„Medzi tým sme Belku sprchovali, snažili sme sa zraziť jej teplotu inak ako liekmi, ktoré mohla dostať až za 4 hodiny. Muž mi stále hovoril, že musíme do nej dostať viac vody, je prehriata. Ja som však podvedome cítila, že to nemusí byť prehriatie… Prišiel veľmi milý pán doktor a hneď nám povedal, že to môže byť aj niečo iné ako len to prehriatie zo slnka, že na to má veľmi vysokú teplotu, čo nejde zraziť. No a skončili sme s ATB, nakoľko Belka má zapálené obe ušká,“ dodala Dominika. Zvyšok dovolenky tak strávila s dcérkou na izbe. „Takéto veci sa s malými deťmi proste stávajú a som nesmierne šťastná, že som dala na ten môj materinský inštinkt a zavolala lekára. Belke je už trošku lepšie, konečne sa usmieva a nie je horúčka,“ uzavrela optimisticky. Dcérke prajeme skoré zotavenie!

Archívne video

