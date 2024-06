Garden Twist Párty v Prahe plná celebrít (Zdroj: Ján Zemiar)

Markéta Konvičková sa nedávno zaskvela na akcii, kde spievala a my sme si hneď spomenuli časy v SuperStar. Ako si na ne spomína ona? „Viem to presne, nakoľko som oslávila prednedávnom svoje 30-te narodeniny. Keď som bola v SuperStar, bola som tam ako 15-ročná teenagerka, dnes tu stojím ako 30-ročná mamina“. A jedným dychom dodáva: „Spomienky sú krásne... Som v kontakte s Monikou Bagárovou, Honzou Bendigom, Martinom Chodúrom, Benom Christovaom, všetko sú to ľudia, ktorí sa živia muzikou, sú v tom skvelí a vždy keď sa stretneme, spomíname na toto obdobie iba v dobrom“, prezráda s úsmevom speváčka.

Tá si však okrem pódia užíva aj život s dcérkou Amálkou a všetko nasvedčuje tomu, že dievčatá sa spolu nenudia: „Môj mamičkovský život je veľmi akčný, razím teóriu, že kto málo spí, má veľa zážitkov, takže my naozaj málo spíme a veľa zážitkujeme. Amálka je skvelá, vymýšľa veci, každý deň je naozaj nečakaný, užívam si to s ňou naplno“. Speváčka však nemala vždy len dôvod na úsmev, pred časom totiž priznala vážne zdravotné problémy, o ktorých prehovorila celkom otvorene: „Bohužiaľ, u mňa zdravotné problémy nikdy zažehnané nebudú a čaká ma doživotná liečba. Ale vďaka tomu som sa naučila užívať si každý okamih. Naučila som sa počúvať svoje telo a cítim sa dobre. Každé ráno si dám tabletku a pokiaľ to znamená, že vďaka tomu budem mať plnohodnotný život so svojou dcérkou, tak to beriem.“ Zdá sa teda, že aktuálne prežíva usmievavá blondínka veľmi spokojné obdobie a napĺňa ju nielen rodinný život, ale aj práca. Speváčku čaká leto plné koncertov a festivalov, vydala novú skladbu, no ako prezradila v rozhovore, vysporiadať sa musí aj s rôznymi narážkami na jej vzhľad. A hoci si z toho evidentne ťažkú hlavu nerobí, vám z jej slov zaručene padne sánka!

Boj Markéty Konvičkovej so vzácnym nádorom NIKDY neskončí: TOTO ju bude doživotne trápiť! (Zdroj: NL/TH)