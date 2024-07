Známa Slovenka dostala po papuli: Na ulici ju NAPADLA neznáma žena!

Frederiku z Ruže napadli (Zdroj: Instagram F.I.)

Frederika Ílečková sa zviditeľnila svojím pôsobením v romantickej šou Ruža pre nevestu, kde bojovala o srdce ženícha Radka Urbanyka. Po šou sa však o ňom vyjadrila, že bol slizký. Na Srí Lanke väčšinu času chodila bez nohavičiek, na čo aj veľmi často upozorňovala. Preto si mnohé súperky mysleli, že tým na seba púta pozornosť. Julie ju tiež potom nazvala "call girl" (radodajka), čo Fergie zamrzelo.

Až v markizáckom rozhovore sa odhodlala povedať pravdu, prečo spodnú bielizeň nemohla nosiť. „Ten dôvod prečo nenosím nohavičky, je to, že som mala priateľa, ktorý ma podvádzal. Bol mi neverný. A potvrdilo sa mi to vtedy, keď som išla ku gynekologičke na kontrolu. A pri cytológii mi povedala, že mám tam predrakovinový typ... Ach. Povedali mi, že tam mám predrakovinový typ HPV vírusu, našli mi chlamýdie, našli mi tam ešte rôzne mykózy a strašne veľa zápalov,“ zverila sa v tom čase so slzami v očiach.

Aktuálne dovolenkuje v Chorvátsku a zažila to, čo si nepredstavovala ani v tom najhoršom sne. Kvôli jej vyjadreniam bola napadnutá na ulici neznámou ženou. „Včera som dostala po papuli. Pri tejto fotke sa mi hodí citovať Separa: 'Vždy keď poviem pravdu sa nejaké trubky urazia,'" napísala na začiatok a potom sa o nepríjemnom zážitku rozpovedala. „Uvedomila som si, akí sú Slováci neprajní, závistliví, nevzdelaní, hlúpi z nejakej vôle zmeniť názor. To ma vlastne stálo samotnú päsť do tváre,“ uviedla.

„Kráčali sme s rodinou mólom a zrazu sa ohliadnem, lebo niekto niečo zakričal, pozrela som sa na pravú stranu a zrazu mi pristál spodný hák, zarazil sa mi do sánky a ja som si vlastne kusla do pier,“ opísala ako ju napadla neznáma žena. „Pravdepodobne bola dofetovaná alebo opitá, nevyzerala, že je stopercentne okej,“ pokračovala s tým, že na ňu kričala, aby zomrela, nadávala jej a hovorila, ako si dovoľuje roznášať pliagu, čím narážala na spomínanú pohlavnú chorobu, o ktorej Frederika pred časom prehovorila. Myslela si, že porozprávať o tom bude stačiť, no ako sa na vlastnej koži presdvečila, nestačí to. O tabu témach, ako tvrdí, treba hovoriť, aby sa ľudia o nich čo najviac vzdelávali.

(Zdroj: Instagram F.I.)