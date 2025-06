Štefanovi Skrúcanému sláva nevonia: Oveľa radšej by som bol... (Zdroj: STVR)

Štefan Skrúcaný je vynikajúci zabávač, herec, spevák... a človek. Dlhé roky spolupracoval na zábavných programoch s Mirom Nogom, Jaroslavom Filipom, Stanom Radičom alebo Rasťom Piškom. Určite si ho mnohí pamätajú z humoristicko-satirických relácií ako sú Apropo, Telecvoking, O tri štart, Vox papuli či Knock Out. Poznáme ho však aj z divadla, mnohých eventov, filmov či seriálov, pričom aktuálne hviezdi v seriáli Sľub.

Štefan Skrúcaný sa však už zapísal aj do Siene slávy. Historicky po prvýkrát v tejto relácii moderátor privíta dvojicu. Mená dvoch zabávačov, moderátorov a spevákov sa dlhé roky vyslovovali takmer jedným dychom. Kde bol jeden, bol aj druhý. Každý z nich je úplne iný, ale neochvejne ich spája oddanosť zábave, humoru a politickej satire. Do Siene slávy Slovenskej televízie vstupujú páni Miroslav Noga a Štefan Skrúcaný! Obaja o sláve vedia svoje: „Sláva je minimálne vec dvojsečná...“ hovorí Skrúcaný a dodáva, že príjemné je to možno v obchode či na úradoch, ale niekedy si na nich fanúšikovia vedia naopak zgustnúť. „Ako zvyknem s úsmevom hovorievať - oveľa radšej by som bol neznámy a bohatý.“

Priznal aj to, že sláva s ním možno zamávala v mladosti, možno v prvom a druhom ročníku na vysokej škole počas štúdia herectva: „Zrazu sme boli majstri sveta a hollywoodski herci boli oproti nám nič, ale človek potom dostane po nose od pedagógov či starších kolegov a vráti sa naspäť do normálu...“ naráža na študentské predstavenia Fujarová show či Rýchlokurz geniality.

„Stretol som vo svojom živote naozaj výnimočných, skvelých hercov, veľké československé hviezdy - čím boli slávnejší, tým boli normálnejší,“ vymenoval zopár umelcov, ktorí poznali slovo pokora. A ako Štefan reaguje na hejty či nepravdivé fámy, ktoré okolo neho vznikli? Dozviete sa v rozhovore, nezabudnite si však pozrieť aj reláciu Sieň slávy vo štvrtok o 20.30 na Jednotke. Okrem Nogu a Skrúcaného v nej uvidíte aj ďalších hostí, ktorými sú Iveta Radičová, Oliver Andrásy, Ján Snopko a Fragile.