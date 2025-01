Štefan Skrúcaný odhalil veľkú NOVINKU s Miroslavom Nogom: Už to viac NEMOHOL TAJIŤ!!

Štefan Skrúcaný (Zdroj: Ján Zemiar)

Už 13. januára 2025 odštartuje na Markíze nový denný rodinný seriál Sľub, ktorý divákov zavedie do obdobia 80. rokov. Dej sa odohráva na základnej škole a zachytáva osudy žiakov, učiteľov aj ich rodín, poznačené zlomovým obdobím komunizmu. Skrúcaný v ňom stvárňuje vysoko postaveného komunistu. „Po dlhšom čase som sa vrátil k svojmu pôvodnému povolaniu. Tak som si povedal, že prečo nie? Sám som na to zvedavý. Je to krásne písaná vec, stretla sa tam veľmi dobrá partia ľudí a cítim sa tam dobre,“ prezrádza Skrúcaný s nadšením.

Herec si v tejto úlohe užíva možnosť schovať sa za masku postavy, ktorá je na míle vzdialená jeho bežnému imidžu. „Ja som už len teraz zvedavý, čo na to povedia ľudia. Je to seriál z minulosti, z 80. rokov, z obdobia komunizmu a ja tam hrám dosť vysoko postaveného komunistu. Teším sa, že sa na seba vôbec nepodobám... že sa schovávam za masku, že to akoby nie som ja – taký bežný, spevák, zabávač, moderátor, ale som tam úplne iný.“

Skrúcaný však obdobie komunizmu pozná veľmi dobre, keďže ho zažil na vlastnej koži. „No jasné, my sme vlastne začínali so satirou ako študenti VŠMU a boli sme jedni z mála, ktorí tú satiru mohli robiť. Študentom to bolo odpustené a súdruhovia si vôbec neuvedomili, že potom tí študenti im zlomili väzy v tom 89-tom.“ Okrem práce na seriáli je herec stále aktívny aj v iných projektoch. Moderuje, chystá sa na sériu koncertov s Ondrom Kandráčom a Topkám exkluzívne prezradil, že plánuje aj jeden veľkolepý projekt, ktorým poteší nejedného fanúšika! Čo s tým má Miro Noga?

