Aneta Parišková za svoje outfity zlízla kritiku: Jej slová schladili úsmev neprajníkov!

Bratislavské módne dni - druhý deň. Aneta Parišková (Zdroj: Ján Zemiar)

Pre obľúbenú moderátorku však toto prestížne podujatie zďaleka nie je len o móde. „Je to tradícia, na ktorú sa vždy teším na jar a na jeseň. Vždy chodím s mojimi kamarátkami, máme to ako príjemnú dámsku jazdu, kde hodnotíme outfity, necháme sa inšpirovať, takže rada chodím na BMD,“ prezradila s úsmevom. Aj ona sama sa často ocitne pod paľbou módnej polície a tá jej nie raz uštedrí aj nelichotivé hodnotenie. Aneta to však berie s nadhľadom. „Viac-menej to posudzovanie voči mne je negatívne, ale už som si zvykla,“ priznala so smiechom a dodáva: „Zvyčajne keď hodnotí módna polícia, tak je to nízky počet bodov. Pre mňa je dôležité, aby som sa ja cítila dobre a keď sa to niekomu nepáči, nuž, čo sa dá robiť.“

Tentoraz moderátorka siahla po čiernych šatách, ktoré skombinovala so zlatými šperkami. Aj obliekanie má totiž podľa Pariškovej svoje pravidlá. „Počas dňa mám rada športové oblečenie, do vysielania mám samozrejme iný štýl oblečenia a keď moderujem rôzne podujatia, tak tam si takisto pripravím vhodný outfit. Ale základná zásada, ktorej sa držím, je tá, že ani nie je tak dôležité, či sú šaty pekné, ale či v nich dobre vyzerám. Lebo veľakrát veci vyzerajú dobre na vešiaku, ale na mne nie. Takže ja si skôr volím také, ktoré lichotia mojej postave, ktorá nie je dokonalá,“ prezradila úprimne.

Usmievavá blondínka si pohľad na krásne modely užívala, no ona sama sa nákupom vyhýba oblúkom. Ako dokonca vtipne poznamenala, je to pre ňu hotová veda. „Vždy mám napísané, čo mi treba kúpiť, ale že by som si to užívala, to sa nedá povedať,“ sype si popol na hlavu moderátorka a v rozhovore porozprávala podstatne viac...

