Hilmerová a Bekr sa brali pred 15 rokmi: Veľké TAJNOSTI... Hostia NETUŠILI, že idú na SVADBU!

(Zdroj: Ján Zemiar)

Keď sa v roku 2008 Jaro Bekr a Monika Hilmerová dali dokopy, hneď vedeli, že je to to pravé. Už o rok nato si povedali svoje áno. Všetko plánovali v úplnej tichosti a len rodičia vedeli, že sa chystajú zobrať. Ďalší hostia boli v tom, že idú na párty, ktorú v tom čase tanečník s obľubou organizoval. Ten si dnes na deň D zaspomínal na sociálnej sieti Facebook.

Dnes totiž od toho momentu uplynulo presne 15 rokov. „Jedna z mála fotiek zo svadobnej žärky, kde sa nefotilo, iba zabávalo. Nikto nevedel, že sme doobeda mali obrad v Dóme sv. Martina iba s úzkou rodinou. Kamaráti boli večer pozvaní do staršej továrne na nite, ktorú sme nechali vyzdobiť, doviesť stoly, jedlo, kapelu a DJa,“ opísal svoj veľký deň Bekr.

(Zdroj: Foto: Ján Zemiar)

„Všetci očakávali žúrku, akú som z času na čas organizoval a tak nikoho nenapadlo, že ich, potom čo vyjdú na 3. poschodie hrdzavými točitými schodmi, budeme s Monikou čakať vo svadobnom. Tým pádom po počiatočnom šoku bola gratulácia "vy svine, čo ste nám to nepovedali" asi tá najjemnejšia a ostatné absolútne nepublikovateľné,“ opísal tanečník.

Nikto nečakal, že ide na svadbu a podľa toho sa aj obliekli. „Ľudia oblečení normálne ako do mesta, či v crocsoch so psom, keď si kamoš odbehol z venčenia. Dodnes na to rád spomínam. Dodnes ďakujem osudu za to, že sme sa stretli,“ dodal milujúci manžel.