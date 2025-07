Obrovská tragédia: Fitness hviezda zomrela krátko pred narodeninami! Zanechala po sebe päť detí

Christina Bitnerová (Zdroj: Instagram.com/weightsncakes)

NEW YORK - Charizmatická postava fitness scény, profesionálna kulturistka, populárna influencerka a žena so srdcom pre rodinu aj umenie. Christina Bitnerová, známa nielen svojimi svalmi, ale aj dušou, ktorá vedela rozdávať radosť, náhle zomrela len tri dni po svojich 41. narodeninách.

Príčina smrti je záhadou

O tragickej správe informovala jej blízka priateľka. Príčina smrti zatiaľ nebola zverejnená a výsledky pitvy ostávajú utajené. Smútok fanúšikov aj známych z prostredia profesionálneho športu je o to väčší, že nič nenasvedčovalo tomu, že by Christina zápasila so zdravím.

Na jej posledný príspevok na Instagrame, zverejnený 30. júna, pribúdajú stovky komentárov plných bolesti a dojatia. Z ikonickej ženy sa stala spomienka – ale nezabudnuteľná.

„Taká úžasná duša“ – fanúšikovia spomínajú

Zronení fanúšikovia píšu o žene, ktorú obdivovali nielen pre jej telo, ale najmä pre jej energiu, srdečnosť a lásku k veľkej rodine.

Jedna z komentujúcich spomína: „Obsluhovala som ju kedysi v sushi reštaurácii. Bola neskutočne milá – ona aj celá jej rodina. Nedokážem si predstaviť, čím si teraz prechádzajú... bola to úžasná duša. Odpočívaj v pokoji.“

Ďalší píšu, že bola „priateľkou, akú si každý praje“. Jej odchod zanechal prázdno, ktoré sa nedá zaplniť. Zostalo po nej päť nevlastných detí, sestra Kathy a zlomený manžel.

Šok aj v kulturistickom svete

Christinina náhla smrť zasiahla aj komunitu profesionálnych športovcov. Kulturistka Janet Bloodworthová zverejnila spoločnú fotografiu a spomína na prvé stretnutie s Bitnerovou v roku 2020. „Som šokovaná a zdrvená. Prosím, modlite sa za ňu a jej rodinu,“ napísala pod fotografiu.

„Stratili sme niekoho výnimočného“

Zvesť o Christininej smrti zdieľala na sociálnych sieťach aj jej dlhoročná priateľka Natalie Prescottová, ktorá ju poznala od detstva.

„S ťažkým srdcom oznamujem, že odišla moja drahá priateľka, s ktorou som prešla viac než 27 rokov života. Nechápeme, ako toto môže byť súčasťou Božieho plánu, ale vieme jedno – svet stratil niekoho výnimočného.“