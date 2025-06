Markíza oznámila ďalšiu Farmu: NOVÝ hospodár a moderátor? Bude ním Vilém Šír!

Vilém Šír (Zdroj: TV Nova/Ján Zemiar)

Reality šou Farma sa na obrazovkách televízie Markíza objavila v roku 2011, ako letný, prázdninový pokus. Projekt si však vybudoval takú silnú základňu fanúšikov, že už o polroka - vo februári 2012 - prišla televízia so zimnou verziou a odvtedy Farmu prináša na svoje obrazovky každý rok.

Hospodár sa v šou menil len raz a od 2. série je ním stabilne Martin Bagár, no moderátori sa vystriedali už traja - začínala Kvetka Horváthová, vymenila ju Evelyn Kramerová a aktuálne projektom sprevádza Marek Fašiang. Teraz však Markíza hlási Farmu nielen s novým moderátorom, ale aj hospodárom.

(Zdroj: TV Nova)

Netýka sa to našťastie tej slovenskej... Vlastnú reality šou o hospodárčení totiž aktuálne natáčajú aj naši západní susedia. Tí v minulosti už jeden pokus Farme dali. Po úspechu tej našej zimnej sa v roku 2012 ju nasadili do vysielania aj oni. Vtedy to však nevyšlo. Aktuálne však o Farmu prejavuje záujem čoraz viac českých divákov, a tak sa Nova rozhodla dať projektu druhú šancu.

Hospodárom bude skúsený roľník Jan Šlosar, no a úlohu moderátora si po úspešnom záskoku v Let's Dance vyslúžil tanečník Vilém Šír. Slovenskí diváci si českú Farmu budú môcť pozrieť od 23. júna na Voyo.

Vilém Šír (Zdroj: TV Markíza)