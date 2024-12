Vedeli ste, že bola aj ČESKÁ Farma? Vyrábali ju Slováci, Pergnerová moderovala a... TOTO bol hospodár!

(Zdroj: TV Nova)

Reality šou Farma mala na Slovensku premiéru v júli 2011 a zožala taký úspech, že už o pár mesiacov Markíza vyrábala aj druhú sériu. No a tá sa tešila ešte väčšej sledovanosti. Obľúbenosť u divákov si všimli aj v susednom Česku, čoho sa okamžite chytila televízia Nova a v júni 2012 odštartovala natáčanie vlastnej verzie.

Zaujímavosťou však je, že ju nevyrábali Česi, ale vzhľadom na fakt, že Slováci už s výrobou Farmy skúsenosti mali, stavili na náš tím filmárov na čele s Petrom Núñezom. Natáčalo sa kúsok za hranicami so Slovenskom, na samote pri obci Žítková v Zlínskom kraji a zatiaľ čo u nás projekt moderovala Kvetka Horváthová, u Čechov to bola Tereza Pergnerová. No a namiesto hospodára Martina, mali oni hospodára Stanislava.

Tereza Pergnerová (Zdroj: TV Nova)

Súťažiacich bolo dokopy 12, ktorých filmári vyberali spomedzi 4000 prihlásených. Jedným z nich bol napríklad dnes úspešný český youtuber Jirka Král. No a najúspešnejší z nich vyhral 1 000 000 českých korún, čo je v prepočte necelých 40 tisíc eur. Tým sa stal Michal Páleník, ktorý sa vo finále stretol so Šárkou Havrlíkovou. Projekt sa však u našich západných susedov neujal a po prvej sérii sa natáčanie neobnovilo.

Michal Páleník (Zdroj: TV Nova)

