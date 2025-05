Tajomstvo sebavedomia kráľovnej krásy: Riadi sa dvomi heslami!

Alena Pallová (Zdroj: Ján Zemiar)

Prominentná lekárka priznala, že ženskosť nie je zďaleka len o vzhľade, ale aj o vyžarovaní a vnútornej sile. „Je to ženská energia, tá fluidita, ktorú má, možno pohyb, možno vnímanie samej seba. Keď si žena verí, tak to aj vyžaruje,“ povedala Alena a dodala, že žena by mala byť sebavedomá, jednu vec si však musí zachovať! „Mám rada sebavedomé a suverénne ženy, ale je to pretavené skôr do pokory. Nemusí byť veľmi skromná, mala by mať ciele, mala by mať odvahu, mala by hrdo stáť, ale musí si zachovať pokoru.“

Zdravé sebavedomie podľa nej vychádza z poznania vlastnej hodnoty. „Pôsobím sebavedome, ale vnímam sa skôr ako cieľavedomá – viem, kde patrím, kde stojím, kam idem. A možno to pôsobí na ľudí sebavedomo. Keď si človek verí a má svoju vnútornú hodnotu, mal by si ten status zachovať sám pre seba,“ prezradila Pallová, ktorá v oblasti krásy inšpiruje mnohé ženy. A keďže krása je jej celoživotná misia, Alena nepopiera, že sebavedomie je do istej miery spojené aj s tým, ako žena vyzerá. „To je môj odbor, ktorý aj malými krokmi dopomôže ženám byť samé sebou, viac si veriť. Keď sa vidia v zrkadle a sú spokojné, napĺňa ich to, získajú sebahodnotu, sebalásku a potom aj sebaistotu.“

A kto je pre ňu najväčším vzorom? Ženu rozhodne nečakajte! „Asi najväčším vzorom mám môjho otca. Je to môj celoživotný mentor, obdivujem ho, čo dosiahol aj pracovne, aj ľudsky, aj ako nás vychoval,“ prezradila známa lekárka, ktorá na oboch rodičov nedá dopustiť. V rozhovore dokonca prezradila silné slová, ktoré jej adresovali rodičia a z ktorých ťaží dodnes!

