Fico chce ZÁKAZ nedeľných politických diskusií: REAKCIA jojkárskej moderátorky... Ovládač EXISTUJE!

Lenka Ježová (Zdroj: TV JOJ)

V uplynulých týždňoch prišiel Robert Fico s nápadom zrušiť nedeľné politické diskusie. „Verte mi, neuveriteľne by to pomohlo Slovensku, keby sme tú nedeľu presunuli na pracovné dni. Nech ľudia v nedeľu majú reálny pokoj a nie, že sú traumatizovaní politickými diskusiami,“ vyhlásil predseda vlády s tým, že ľudia by si radšej mali dať dobrý obed, než riešiť v nedeľu politiku.

A nezostal iba pri slovách, poslal list predsedom politických strán a štyrom televíziám s návrhom na zrušenie nedeľných relácií. Argumentuje nárastom nenávistných prejavov, dokonca aj vysokou pravdepodobnosťou ďalšieho útoku na verejného činiteľa či fyzické konflikty na verejnosti. S jeho názorom sa však stotožnili len politici z jeho strany.

A podporu nezískal ani u moderátorky jojkárskej relácie Politika 24, Lenky Ježovej. Podľa nej by politici nemali rozhodovať o tom, čo a kedy má televízia vysielať. „Pokiaľ sa takto rozhodne naša stanica, prosím, je to na nej. Osobne si však nemyslím, že by to malo byť pre nejaké politické rozhodnutie,“ vyjadrila sa pre Aktuality.sk.

(Zdroj: TV JOJ)

Myslí si tiež, že každý má svoju slobodnú vôľu rozhodnúť sa, čo bude v nedeľu pozerať. „Keď sa rozhodne, ovládač existuje a dokáže si prepnúť, čo chce. Okrem toho máme aj iný program či obsah na ďalších televíziách. Nech sa páči, môže si zapnúť aj ďalšie stanice JOJky,“ vyjadrila sa so smiechom.

„Nie je to prvýkrát, čo sa prišlo s takýmto nápadom. Aj v minulosti sa s podobným krokom pohrávalo KDH. Je to rétorika, ktorá sa z času na čas pri politikoch objavuje. Počkáme si, ako na to zareagujú ostatné strany a tiež, či budeme alebo nebudeme mať hostí do relácie. Až potom môžeme hovoriť o úprave vo vysielaní,“ dodala Ježová.