Fico s nedeľnými diskusnými reláciami podráždil opozíciu: Ostré reakcie na premiérov LIST, toto zrejme nečakal

Fico chcel otvoreným listom opozícii otvoriť tému nedeľných politických relácií. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Ramon Leško)

archívne video

Robert Fico a Robert Kaliňák o aktuálnych témach (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Fico vidí nedeľu inak

Predseda vlády Robert Fico (Smer-SSD) svoj zámer rozposlať list predsedom strán inicoval v rámci programovej zmeny v televíziách v rámci vysielania televíznych diskusií. "V Európe by sme nenašli krajinu, v ktorej je taký veľký počet medializovaných politických diskusií (viac ako tridsať počas pracovných dní). A už vôbec nie krajinu, v ktorej by v deň pokoja, v nedeľu, bola verejnosť v strede dňa vystavená štvorhodinovému maratónu televíznych politických diskusií plných útokov a agresívnej výmeny názorov. Som presvedčený, že nedeľa by mala slúžiť inému účelu a občania Slovenskej republiky by nemali byť počas tohto dňa vyrušovaní mediálnymi politickými aktivitami," argumentuje Fico v širšom otvorenom liste.

Šéf SaS vymenoval Ficovi jeho výroky

Ako prvý z parlamentnej opozície na Ficov list zareagoval predseda SaS Branislav Gröhling, ktorý svoju reakciu začal vymenovaní výrokov, ktorými sa šéf Smeru za posledné roky "preslávil".

"„Rež a rúbaj do krve po Šimečkovej kotrbe“; „Boha, my ich vyženieme, nebojte sa“; „Ale my asi tou lopatou musíme tú vládu búchať po hlave“; „Zoberme palice, lopaty a poďme do Národnej rady, zoberme palice, lopaty a poďme na úrad vlády, zoberte lopaty a poďme, vybúchame to v tom parlamente, ľudia by radi prišli"," zacitoval šéf SaS niekoľko výrokov predsedu vládneho Smeru za posledné roky.

Fico mi poslal list. Chce zrušiť víkendové politické relácie, lebo sa tam vraj šíri nenávisť. Toto mu posielam ako... Posted by Branislav Gröhling on Tuesday, May 13, 2025

"Nebudem preto pozitívne reagovať na Vašu výzvu. To by nemalo žiadny efekt. Dám Vám ale inú ponuku. Ak tieto štyri body začnete napĺňať, garantujem Vám, že napätie v spoločnosti sa zníži," napísal Gröhling.

Branislav Gröhling (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Ten spomínané štyri body zostavil z riešenia ekonomického stavu Slovenska, vymedzenia sa voči plytvaniu štátnych financií a ich rozkrádaniu, výzvy, aby sa koalícia vyhýbala tak častému využívaniu skráteného legislatívneho konania v parlamente a znormalizovania vzťahov s lídrami v rámci EÚ. "Pán premiér, chcem veriť, že budete riešiť skutočné problémy tejto krajiny. Napríklad aj v nedeľnej politickej relácii, do ktorej sa chystáte už túto nedeľu," zakončil reakciu šéf liberálov.

Šimečka premiérovi odporúčal odbornú pomoc

Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka svoju reakciu zas začal spomienkou na minuloročný atentát na premiéra. "Uvedomujem si, že ste prekonali obrovskú traumu, spojenú s obavou o vlastný život. Normálny človek by určite vyhľadal odbornú pomoc, ktorá je v prípade tak hraničného incidentu úplne na mieste. Normálny človek by zároveň spravil všetko pre to, aby po tak hroznom čine prispel k zmene spoločenskej atmosféry. K upokojeniu vášní a nenávisti. Žiaľ, Vy ste si vybrali opačnú cestu," začal Šimečka.

Vážený pán predseda vlády, nechodíte so mnou do televíznych relácií, tak som sa rozhodol napísať Vám list. V... Posted by Michal Šimečka • Progresívne Slovensko on Wednesday, May 14, 2025

Boli ste zlým politikom už pred atentátom, píše Šimečka

Šéf PS však pritvrdil. "Povedzme si pravdu, pán premiér. Ako Vy rád hovoríte - nalejme si čistého vína. Už pred atentátom ste boli zlý politik pre Slovensko. Vedeli ste moc získať, ale nezaujímalo Vás, ako ju využiť v prospech občanov. Slovensko pod Vašimi vládami upadalo. (..) Za posledný rok ste však dosiahli nové dno. Vás už Slovensko vôbec nezaujíma. Vy kašlete na ľudí, ktorí tu žijú. Vy sa už iba ľutujete a rozprávate o svojich krivdách a traumách. Ako človek na to máte právo. Vy ste však premiér, dostávate kráľovský plat a doživotnú rentu na to, aby ste slúžili občanom Slovenska, nie aby ste umárali seba aj celú krajinu na nedeľných plačovkách," dodal predseda progresívcov.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Budem končiť, pán premiér. Na záver zdôrazním už len jeden odkaz. Nie ste spôsobilý vládnuť. Nenávisť a pomsta ľuďom na Slovensku nepomôže. Choďte od toho, pán premiér. Bude Vám lepšie, a hlavne bude lepšie Slovensku. Ak túto silu odísť nenájdete, tak Vás porazíme vo voľbách. Som na to pripravený," uzavrel rozsiahly list Šimečka.