Zuzka Porubjaková nezaháľa: Na parkete to poriadne ROZTOČILA! Toto sme NEVIDELI ani v Let´s Dance

Zuzana Porubjaková (Zdroj: Vlado Anjel)

BRATISLAVA – Očarila celé Slovensko, ale korunku kráľovnej tanečného parketu si nakoniec neodniesla. Herečka Zuzka Porubjaková (44) síce v jubilejnej 10. sérii Let’s Dance patrila medzi najväčšie favoritky, no finálový titul jej vyfúkol seriálový fešák Kristián Baran. To však Zuzku vôbec nezlomilo – práve naopak!

Porubjaková po skončení šou rozhodne nezavesila tanečné topánky na klinec. Naplno sa vrhla do tanca, a to vo veľkom štýle. Opäť sa spojila so svojím tanečným partnerom Jaroslavom Ihringom, s ktorým si výborne rozumela aj pred televíznymi kamerami.





A ako bonus sa k nim pridala aj Natália Horváthová, ktorá v Let’s Dance tvorila pár s Marekom Rozkošom. Táto trojica predvádza na parkete choreografie, ktoré majú poriadny náboj – a hoci ich Zuzka zverejňuje len v krátkych videách na svojom Instagrame, aj to stačí na to, aby zaujali! Z videí na herečkinom Instagrame je jasné, že sa tancu venuje s chuťou a odhodlaním, a to aj po skončení šou. Ich tanečné kreácie totiž pôsobia prepracovane a dynamicky. Pohľad na tancujúcu Porubjakovú je jednoducho balzam pre dušu. Takéto výkony sme, zdá sa, nevideli ani v priamych prenosoch šou Let’s Dance!

„Som veľmi rada, že ho mám a že práve on mi bol dopriaty v tejto sérii Let’s Dance,“ povedala herečka o Jaroslavovi Ihringovi ešte pred štartom šou. Zdá sa však, že ich tanečné spojenie pretrvalo aj po vypnutí kamier. Na parkete im to stále ladí a ich spoločné videá sú toho dôkazom. Zuzana Porubjaková tak jasne ukazuje, že tanec pre ňu nie je len súčasťou televízneho projektu, ale aj cesta, po ktorej pokračuje ďalej – s noblesou, vášňou a energiou, ktorá sa len tak nevidí.





