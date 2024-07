(Zdroj: Vlado Anjel)

Zuzana Porubjaková by svoje deti nevymenila za nič na svete. Svojim rodičom robí Luna (2), Oskar (4,5) a Ema (8,5) obrovskú radosť, rodina si však vyžaduje aj obrovskú dávku starostlivosti a pozornosti. Otázkou teda je, ako to všetko herečka zvláda popri práci. „Teraz sa ma pýtate, keď nemám opatrovateľku tento týždeň, ale keď mám tú Elenku, tak sa to dá super zvládnuť… ale je to kurz menežovania detí. Ja nie som úplne taký typ, ktorý by si vedel veci zorganizovať, ale tie deti ma to čím ďalej tým viac učia“, priznáva herečka. „Ale oni medzi sebou spolu krásne fungujú, takže veľakrát mi je aj tá najstaršia ako keby veľkou pomocou... paradoxne pre mňa bolo ťažšie mať jedno dieťa ako tri“, prekvapuje Zuzana a zároveň priznáva, že veľa času na seba nemá. O to viac je vďačná ľuďom okolo seba, ktorí jej pomáhajú.

Dve z detí už boli aj na pľaci, kde nakrúcali a najstaršej sa to páčilo. „Raz za čas ich proste musím zobrať, niet inej cesty“, so smiechom hovorí Zuzka, ktorá sa objaví v novom seriáli televízie JOJ. V ňom hrá takisto matku troch detí, takže logicky padla otázka, prečo v ňom neúčinkujú jej vlastné deti. „Neodvážila by som sa ich sem zavolať, jednak ja by som sa nevedela úplne sústrediť a nie som úplne za to, lebo…“, začala Zuzka vyratúvať argumenty. Čo všetko vymenovala, si už vypočujte vo videu.

Porubjaková NECHCE, aby jej deti stáli pred kamerou: Pred čím ich chráni?!