Herec Durkáč stíhaný za SMRŤ kamaráta (†29): Súd rozsudok ZRUŠIL... Nečakaný ZVRAT v prípade!

(Zdroj: Tv Markíza)

Herec Martin Durkáč sa v stredu opäť postavil pred súd. Je obvinený zo zabitia svojho priateľa Michal Godára. Ten 23. novembra 2022 prišiel do Prešova k Durkáčovi na návštevu. V osudný večer si vraj on, Durkáč a jeho mama užívali príjemné chvíle a popíjali alkohol. Ráno nato zomrel. Mal zlomené rebrá, roztrhanú pohrudnicu, poranené cievy či opuch mozgu ťažkého stupňa.

Podľa posudkov ho niekto dokopal na smrť a po jeho tele aj poskákal. V čase smrti sa v byte nachádzal len Durkáč a jeho matka. „Keď som sa zobudil, Michal už len chrčal. Kto mu zranenia spôsobil, neviem,“ opakuje dookola Durkáč, ktorý pred rokom na súde vytiahol, že jeho mama trpela alkoholizmom, bývala agresívna a niekedy aj fyzicky.

Tieň obvinenia tak padol aj na jeho mamu, ktorá krátko po smrti Godára zomrela. No hoci sudca tvrdí, že ona motív poškodeného napadnúť nemala a vychádzali spolu dobre, Krajský súd sa rozhodol pôvodný rozsudok, ktorý Durkáča poslal na 10 rokov do väzenia, v celom rozsahu zrušiť. „Odvolací súd doterajšiu argumentáciu nepovažoval za dostatočnú, aby bolo možné rozhodnúť o vine,“ povedal včera sudca M. Vorobel.

Uznesenie sudcov krajského súdu, ktorí rozsudok zrušil a uložili prvostupňovému súdu doplniť dokazovanie, naznačuje, že policajti pri zaisťovaní dôkazov pochybili. Nariadili tak zabezpečiť posudok z trasológie a porovnať stopu na tele nebohého s podrážkami topánok nájdených v byte.

„Obžalovanému by mohla byť uznaná vina iba v prípade odstránenia pochybností v jeho neprospech, v opačnom prípade je nevyhnutné obžalovaného oslobodiť,“ vyjadril sa Durkáčov obhajca s tým, že neexistuje žiaden priamy dôkaz, že by skutok spáchal jeho klient. Súd posudok zabezpečil, no znalci nedokázali odpovedať na otázku, či niektorá obuv v byte sa zhoduje s odtlačkom na tele poškodeného.

Obhajca tak tvrdí, že z dôvodu pochybenia orgánov činných v trestnom konaní, ktoré v prípravnom konaní nepristúpili k trasologickému skúmaniu obuvi v byte bezprostredne po smrti Godára, aktuálne "nie je možné vyvrátiť pochybnosť, že išlo o obuv matky obvineného alebo iného páchateľa." Súdny znalec však namietal, že Viera Durkáčová vzhľadom na svoj zdravotný stav nebola schopná spôsobiť smrteľné poranenia, aké poškodený mal.

Obhajca navrhol vypočuť ošetrujúcu lekárku nebohej Viery Durkáčovej, súd návrhu vyhovel a pojednávanie odročil na júl.

(Zdroj: Tv Markíza)