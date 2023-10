Trýznivá SMRŤ Durkáčovho kamaráta Michala (†29): 5 zlomených rebier, krvácanie, opuch pľúc aj mozgu!

Michal Godár s údajným priateľom Martinom Durkáčom (Zdroj: Instagram M.G.)

PREŠOV - V stredu krátko po trinástej hodine popoludní na Okresnom súde v Prešove prebehlo súdne pojednávanie s hercom Martinom Durkáčom (32). Ten čelí obžalobe zo zabitia kamaráta Michala Godára (†29). Incident sa stal ešte minulý rok v novembri. No až teraz prokurátorka opísala, akou trýznivou smrťou mladý muž zomrel. Mal mnohopočetné devastačné zranenia!

O mesiac uplynie presne rok od tragédie, ktorá sa stala v byte Durkáčovej mamy v Prešove. On, jeho mama a Michal Godár, ktorý prišiel na návštevu, si spravili príjemný večer a popíjali alkohol. Ráno nato 29-ročný príležitostný herec zomrel. Z jeho smrti bol obžalovaný Martin, ktorý v stredu prvýkrát vypovedal pred súdom.

On trvá na svojej nevine, no prokurátorka má má na vec úplne iný názor. A opísala tiež mimoriadne bolestivé devastačné zranenia, ktoré viedli k Michalovej smrti. „Pod vplyvom alkoholu fyzicky napadol svojho partnera Michala Godára, ktorého opakovane udieral do celého tela. Spôsobil mu krvné podliatiny na chrbte, nose, pere, hrudníku, stehne i kolene,“ vyjadrila sa podľa Nového času prokurátorka Neáta Nehilová.

„Spôsobil mu zlomeniny siedmeho až jedenásteho rebra s roztrhnutím pohrudnice, čo spôsobilo masívne krvácanie. Mal opuch mozgu ťažkého stupňa, taktiež obojstranný opuch pľúc. Došlo k šoku po úraze a ku krvácaniu, čo viedlo k periférnemu zlyhaniu srdcovo-cievnej a dýchacej činnosti a k smrti poškodeného,“ dodala v obžalobe prokurátorka. Hercovi v prípade preukázania viny hrozí až 12 rokov väzenia.

(Zdroj: Tv Markíza)