Nikodým sa postaral o NAJTRÁPNEJŠÍ moment v šou! Očami PREVRACALI aj Adela s Danglom...

Milujem Slovensko (Zdroj: STVR)

BRATISLAVA - Diváci zábavnej šou Milujem Slovensko si už za tie roky zvykli na spontánne vtipy, momenty mimo scenára a nečakané reakcie známych tvárí. Ale nie vždy sa zadarí... a tentokrát to naozaj nevyšlo!

To, čo malo byť len nevinným vtipom, sa zmenilo na poriadne trápny moment, ktorý by si zrejme najradšej nikto zo zúčastnených nezopakoval. Všetko sa začalo, keď Dano Dangl pohotovo okomentoval, že modetárovi Martinovi Nikodýmovi odstáva sako. „Prepáč, Martin, že ti skáčem do reči, ale keby si sa mohol upraviť, nech máš dôstojnosť,“ poznamenal s úsmevom a rozbehol sa za moderátorský pultík.





dodala uštipačne Vinczeová. No čo nasledovalo potom, už bolo za hranou únosnosti. Martin Nikodým sa pustil do vysvetľovania a čím ďalej tým viac sa zamotával. Adela s Danom prevracali očami a v štúdiu sa len sem-tam ozval smiech. Dangl sa síce snažil celú situáciu zachrániť, ale....

