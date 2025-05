ŤAŽKÉ obdobie syna Jiřího Bartošku: Po smrti otca... ROZCHOD so slovenskou Miss!

Denisa Mendrejová a Janek Bartoška (Zdroj: Profimedia)

V roku 2022 vyšlo najavo, že Miss Universe SR 2009 Denisa Mendrejová randí so synom Jiřího Bartošku. Potvrdilo sa to práve na festivale v Karlových Varoch. „S Janom sa poznáme dlhšie, čo bude ďalej, sa uvidí, zatiaľ je to veľmi čerstvé,” prezradila vtedy Blesku. V inom rozhovore dodala, že prežíva krásne obdobie. „Som šťastná, to povedať môžem,” povedala pre Super.cz. Ich vzťah fungoval na diaľku.

Aktuálne prišiel denník Aha! so šokujúcou informáciou o ich rozchode. Ako web tvrdí, už v roku 2023 sa po jeho boku na spomínanom festivale neukázala. Kým on sa z verejného života stiahol, Denisa sa naďalej venuje modelingu, veľa cestuje a na svojich sociálnych sieťach zverejňuje zábery z exotických destinácií, ako sú Dubaj, Maldivy či Marbella. Obaja sa k svojmu vzťahu verejne nevyjadrili. Keďže však už nevystupujú spoločne, je pravdepodobné, že ich vzťah sa skončil.

(Zdroj: Profimedia)

Denisa Mendrejová mala len 23 rokov, keď začala vzťah s podnikateľom Slavomírom Hatinom mladším, ktorý bol o 12 rokov starší. Spolu prežili deväť rokov, počas ktorých sa im narodili dve dcéry – Grétka a Hannah. Hoci plánovali svadbu, napokon sa nikdy neuskutočnila. Najprv ich plány prerušila vážna nehoda, pri ktorej sa Hatina zranil na Malorke tak ťažko, že musel podstúpiť operáciu a následne bol letecky prevezený späť na Slovensko.

Po tejto udalosti sa o svadbe začalo hovoriť čoraz menej, až napokon úplne upadla do zabudnutia a pár sa po deviatich rokoch rozišiel. V auguste 2019 sa do redakcie dostal tip o ich rozchode, ktorý potvrdili aj dva nezávislé zdroje z ich okolia. „Áno, už nie sú spolu. Je to asi mesiac, možno o niečo dlhšie. Denisa odišla,“ znelo vyjadrenie. Približne po dvoch rokoch sa Denisa zasnúbila s Filipom Zubčákom, no ani tento vzťah nemal dlhé trvanie a dvojica sa napokon rozišla.

Denisa Mendrejová (Zdroj: Ján Zemiar)