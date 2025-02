Tůma sa zase predviedol: Kolegyňu z Dunaja prirovnáva… Filip, toto si prehnal

Filip Tůma (Zdroj: psc)

BRATISLAVA - V markizáckom seriáli Dunaj, k vašim službám sa odohráva množstvo dramatických momentov, no v zákulisí vládne často úplne iná atmosféra. Najnovšie sa o poriadnu dávku humoru postaral Filip Tůma (45), ktorý v seriáli stvárňuje nenávideného zloducha Antona Holubca.

Tentokrát si zobral na mušku svoju hereckú kolegyňu Barboru Chlebcovú, ktorá v Dunaji exceluje ako intrigánska ľudáčka Tereza Lapšanská. A čo ho k tomu viedlo? Jej účes! Tůma si všimol, že Barborin look až podozrivo pripomína slávneho elfa Legolasa z Pána prsteňov, a samozrejme, nemohol si to nechať len pre seba.

Na svoj Instagram zavesil vtipnú koláž s popisom: "Keď zistíš, že v Dunaji hráš s Legolasom!" A aby toho nebolo málo, vymyslel aj „nové umelecké meno“ pre kolegyňu - Orlando Chlebcová! Ako na to zareagovala samotná herečka? S humorom jej vlastným! "No nemiluj ho, pampúšika," odpovedala so smiechom. Je jasné, že Tůma sa v zákulisí rozhodne nenudí a rád si vystrelí zo svojich kolegov.





Filip Tůma prirovnal Barboru Chlebcovú k elfovi Legolasovi. (Zdroj: Instagram)

