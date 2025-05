Veľkolepý večer Aleny Pallovej: Na Beauty Ball prišla ako ORIENTÁLNA PRINCEZNÁ!

(Zdroj: Topky.sk)

Inštitút estetickej medicíny oslavuje svoje 20. výročie. Zakladateľka a hlavná lekárka MUDr. Alena Pallová založila IEM v roku 2005 ešte počas štúdia medicíny, keď v sebe niesla silnú víziu vybudovať špičkové estetické centrum. A to sa jej aj podarilo - za roky svojho fungovania sa klinika stala trendsetterom v aplikácií estetických procedúr a má približne 100-tisícovú klientelu.

V marci uplynulo presne 20 rokov od jej založenia a Pallová pri tejto príležitosti nadviazala nečakanú spoluprácu. Oslovila filmárov z kreatívneho štúdia Toldstory studio, aby spoločne vytvorili exkluzívny multisenzorický event, aký u nás, ale ani vo svete nemá obdobu. Volá sa Beauty Ball a koná sa dnes večer na Bratislavskom hrade.

„Toto nie je len event, ide o statement, manifest. Záver patrí mojim klientom, ktorí sa rozhodli urobiť niečo pre seba. je to pocta pre nich a ich odvahu. Je to moje osobné poďakovanie a budovanie hlbokého emocionálneho spojenia s klientami. Hlavná téma večera je infinity. Nie je to oslava večernej mladosti, ale oslava vedomej krásy, krásy, ktorá má odvahu, no zároveň i krásy, ktorá je neustále v proceste. Tento večer oslavuje vedomý návrat k sebe. K sebapoznaniu a sebavedomiu,“ vyjadrila sa Pallová.

No a tá bola doslova kráľovnou večera. Na Beauty Ball dorazila nahodená ako orientálna princezná. Pozrite, ako jej to pristane!

(Zdroj: Topky.sk)

(Zdroj: Topky.sk)

(Zdroj: Topky.sk)