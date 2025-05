TOLDSTORY pripravuje unikátny event: Manifest vedomého ženstva

Alena Pallová (Zdroj: archív Toldstory studio/Alena Pallová)

Bude to INFINITY, multisenzorický večer pripravovaný kreatívnym štúdiom TOLDSTORY pri príležitosti 20. výročia Inštitútu estetickej medicíny Aleny Pallovej.

Štúdio TOLDSTORY však nie je klasická produkcia. Je to autorský kolektív, ktorý tvorí každý projekt od nuly, ako súčasť väčšieho naratívu. Ich prístup je skôr ako réžia filmu než organizácia podujatia – s dôrazom na atmosféru, vizuálnu poéziu a filozofickú hĺbku.naznačuje režisérka a spoluzakladateľka štúdia Martina Pivovarníková.

INFINITY ako manifest vedomého ženstva

To, čo sa začalo ako súkromná oslava výročia kliniky, sa v rukách TOLDSTORY zmení na osobný manifest – o premene, čase a sebaprijatí. V centre večera nebude značka, ale človek. Presnejšie: vedomá žena, ktorá nepotrebuje povolenie cítiť sa krásna. Multisenzorická šou, ktorá sa odohrá na Bratislavskom hrade, bude postavená na premyslenej dramaturgii, filmovej obrazovosti a vlastnej hudobnej kompozícii. Pozvaní hostia sa stanú súčasťou diela, ktoré sami ovplyvnia každý a každá z prítomných bude súčasťou príbehu.

Za pripravovaným zážitkom stojí komplexná súhra filmárskeho prístupu, scénografie a zvukového dizajnu. Zmysly dostanú mnoho podnetov, no jedným z nich bude aj ticho – ktoré bude plnohodnotným vyjadrovacím prostriedkom.uzatvára Martina Pivovarníková s tým, že INFINITY má ambíciu dokázať, že aj komerčný event môže mať kultúrnu hodnotu a osobnú výpoveď.

TOLDSTORY TOLDSTORY je kreatívne štúdio z Bratislavy, ktoré premieňa príbehy na hlboké zážitky. Vychádza z filmového a hudobného sveta a spája naratívnu kinematografiu, hudobnú kultúru, dizajn a výtvarné videnie do multimediálnych projektov. Za štúdiom stoja režisérka Martina Pivovarníková a technický producent Juraj Melicher – autorská dvojica, ktorá prepája umeleckú víziu s technickou precíznosťou. Portfólio TOLDSTORY zahŕňa krátke filmy, reklamy, livestreamy, interaktívne výstavy, koncerty či dokumentárne formáty. V minulosti získali ocenenia na prestížnych súťažiach ako MUSE Creative Awards New York, NYX Awards či Global Eventex Awards. TOLDSTORY nie je len produkcia – je to originálny tvorivý priestor, kde forma nasleduje výpoveď a každé dielo má svoj autorský rukopis.