Známy Slovák sa do FINÁLE Eurovízie NEDOSTAL: Obrovský hnev fanúšikov... Nie je to fér!

Adam Pavlovčin (Zdroj: Ján Zemiar)

BAZILEJI - Eurovízia 2025 pozná svojich finalistov. Slovák Adam Pavlovčin, ktorý reprezentoval Česko, sa do finále, žiaľ, nedostal. Fanúšikovia pociťujú obrovský hnev!

Adam Pavlovčin reprezentoval Českú Republiku na Eurovízii s piesňou Kiss Kiss Goodbye. Do finále sa však nedostal. Po včerajšom semifinále jeho výkon nestačil na to, aby sa dostal medzi 26 krajín, ktoré zabojujú o prvenstvo. ADONXS patril medzi favoritov a fandili mu aj ľudia zo zahraničia. Viacerí si všimli jeho nervozitu, ktorá podľa nich prispela k tomu, že sa nedostal do finále. Objavili sa však aj názory, že jeho nepostup nebol spravodlivý.

Finalisti Eurovízie 2025

Do finále Eurovízie 2025 postúpili tieto krajiny: Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Španielsko, Spojené kráľovstvo, Švajčiarsko, Albánsko, Arménsko, Rakúsko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Grécko, Island, Izrael, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, San Maríno, Švédsko a Ukrajina.

Finále sa uskutoční 17. mája začne o 21:00. Bude vysielané naživo na RTVE, BBC, ako aj na oficiálnom YouTube kanáli Eurovision. Medzi favoritov na víťazstvo patria Švédsko, Rakúsko a Francúzsko. Vo VIDEU nižšie si môžete pozrieť Adamovo vystúpenie.