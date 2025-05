Milujem Slovensko (Zdroj: STVR )

BRATISLAVA - Televízna šou Milujem Slovensko je známa skvelou náladou a uletenými hrami, no tentoraz sa atmosféra poriadne zamotala. V jednej z hier s názvom Oslava sa totiž objavilo slovo, ktoré v štúdiu vyvolalo poriadne rozpaky.

Všetko to začalo úplne nevinným výrazom, ktorý zaznel v jednej z úloh. Reakcia Dana Dangla, ktorý sa zamyslel nad tým, čo dané slovo vlastne znamená, však rozprúdila debatu, ktorá nabrala nečakaný smer. „Aby sme ozrejmili túto vec, lebo z predošlej debaty som vyšiel skoro ako... nedobre,“ pokusil sa uviesť veci na pravú mieru.



No ak si Dano myslel, že mu kolegyňa Adela situáciu uľahčí, poriadne sa prerátal. Po jej slovách všetci vybuchli do smiechu. A čo bolo tým výrazom, ktorý vyvolal také emócie? Jeden zabudnutý slovenský pojem, ktorý dnes znie úplne inak než kedysi.





Adela Vinczeová to už nevydržala: Kolegu Dangla poslala DO... z toho slova pôjdete do kolien! (Zdroj: STVR)

Do tímov sa k osvedčeným kapitánom Adele Vinczeovej a Danovi Danglovi postavia Petra Ázacis z relácie Generácia, Klára Lapinová z Herbária, Juraj Hnilica z relácie Na zelenej adrese, Lacko Cmorej z hobby magazínu Komu sa nelení, tomu sa zelení, Miki Michelčík z obľúbenej Noci v archíve a Michael Szatmáry zo súťažného kvízu Lov slov. Špeciálnym hosťom veľkého finále bude moderátorka Alena Heribanová. Premiérovú časť obľúbenej relácie Milujem Slovensko sledujte už v piatok 16. mája o 20.30 h na Jednotke!