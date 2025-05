Premiéra filmu Múdrosť šťastia: Budúci rodičia Dubayová a Jablonský, Nikodým vyvetral frajerku!

Premiéra filmu Múdrosť šťastia. (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Slávnostná premiéra dokumentu Múdrosť šťastia priniesla do Bratislavy nielen duchovnú hĺbku, ale aj spoločenský lesk. Film o živote a myšlienkach dalajlámu si prišlo pozrieť množstvo známych tvárí, ktoré zaplnili červený koberec.

Včera večer sa v jednom z bratislavských nákupných centier uskutočnila slávnostná premiéra dokumentárneho filmu Múdrosť šťastia, ktorá prilákala množstvo známych tvárí. Film prináša jedinečný pohľad na život a myšlienky dalajlámu a zároveň predstavuje jeho doposiaľ posledné účinkovanie v celovečernom dokumente. Dielo ponúka intímny a zároveň hlboký portrét 90-ročného duchovného vodcu Tibetu, ktorý sa už od útleho detstva – konkrétne od štyroch rokov – ocitol v pozícii, ktorá z neho urobila jednu z najvýraznejších osobností duchovného sveta.

V dokumente sa dalajláma zamýšľa nad tým, ako možno v dnešnom rýchlo sa meniacom svete nájsť rovnováhu medzi stáročnými budhistickými tradíciami a modernými hodnotami globalizovanej spoločnosti. Premiéru si nenechalo ujsť viacero známych osobností slovenského šoubiznisu. Na červenom koberci zažiarili herečky Milena Minichová a Broňa Kováčiková i spevák Robo Opatovský. Nechýbala ani modelka Soňa Schwarcz či bývalá Miss Mirka Luberdová, ktorá prišla v sprievode svojej roztomilej dcérky Izabelky.

Do spoločnosti zavítali aj Jakub Jablonský a Petra Dubayová. Budúci rodičia si evidentne užívajú spoločné chvíle, kým sa ich svet rozšíri o nový prírastok. Každý, kto už dieťatko má, vie, že toho času o samote bude už pomenej. Do kina zavítal aj obľúbený moderátor Martin Nikodým, ktorý si výnimočný večer užil po boku svojej partnerky. Spoločne pôsobili harmonicky a spokojne. Pozrite, ako im to pristalo! Všetky FOTO z premiéry nájdete v našej galérii.

