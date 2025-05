Haščákovej (†43) manžel prehovoril o jej posledných chvíľach: Nevydarená OPERÁCIA za 120-tisíc eur!

Barbara Haščáková s manželom Stevom Soukupom (Zdroj: Facebook SS)

Keď Slovensko v decembri 2023 obletela správa o úmrtí 43-ročnej Barbary Haščákovej, bol to pre mnohých obrovský šok. Speváčka sa totiž do USA odsťahovala v čase svojej najväčšej slávy a odvtedy o sebe dávala vedieť len zriedka. Nikto tak netušil, čím si tam prechádza či s akými zdravotnými problémami bojuje.

Jej brat Andrej Haščák po oznámení smutnej správy priblížil, že podľahla náhlej cievnej mozgovej príhode. V bezprostrednom kontakte s Barbarou však v jej posledných chvíľach bol predovšetkým jej manžel Steve Soukup a po roku a pol od tragédie prelomil mlčanie. Na sociálnej sieti Facebook si na svoju manželku pravidelne spomína a pomaly odhaľuje okolnosti jej úmrtia.

Speváčka vraj trpela vážnym ochorením. To síce nešpecifikoval, no priznal, že jeho manželka veľmi trpela. „Barbara čelila nepredstaviteľnému utrpeniu, no napriek tomu kráčala s neochvejnou dôstojnostou,“ priznal Steve s tým, že pred úmrtím Haščáková podstúpila operáciu, ktorá jej mohla pomôcť. Bohužiaľ sa nevydarila.

„Keď sa zákrok nevydaril, aj tak nám prišiel účet zo súkromnej nemocnice na 120 000 dolárov, z čoho poisťovňa preplatila 80% - takto to chodí v USA. Ale aj tak to uprednostním pred situáciou, kedy vám do izby prídu reportéri, predstrierajúc, že sú vaša rodina. Chápete? Takýto cirkus by bol v USA nemožný,“ dodal vdovec.

Barbara vraj napriek chorobe nepodľahla zúfalstvu, a hoci za dva týždne schudla trinásť kíl, nikdy nestratila dôstojnosť, láskavosť ani silu. „Nebola v nej sebaľútosť, žiadna zatrpknutosť - len tiché hrdinstvo ženy, ktorá odmietla byť zlomená. Vydržala to nie kvôli sebe, ale kvôli tým, ktorí ju milovali. Znášala bolesť, aby ju iní nemuseli niesť. A v tom bola výnimočná,“ opísal Steve.

„Z Božej prozreteľnosti a milosrdensva prijala Barbara sviatosti pomazania chorých a apoštolské požehnanie - milosť nevyčísliteľnú,“ priznal Steve s tým, že je za to veľmi vďačný. „Vďačný, že Boh vo svojom nekonečnom súcite nedovolil, aby odišla z tohot sveta bez plnosti Jeho požehnania,“ napísal a dodal: „Áno, moje srdce krváca a chýba mi každý deň, ale to je cena lásky.“