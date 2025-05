Vlado Voštinár o svojom prvom Inkognite: Po tom, čo si vypočul v štúdiu, sa mu roztriasli kolená!

Vlado Voštinár (Zdroj: Ján Zemiar)

Keď vtedy ešte relatívne neznámy moderátor vstupoval do obľúbenej šou, mal jediný cieľ – nenechať sa zaskočiť slávnymi menami, ktoré sedeli v paneli hádačov. „Ja som neveril hlavne, že som v ňom… že som do toho vôbec vstúpil. Keď som úplne prvýkrát prišiel do Inkognita, bol som mladučký, neskúsený a relatívne neznámy moderátor. Len som stále nerozumel tomu, prečo som to dostal ja,“ priznal otvorene. S pokorou si spomína aj na svoje prvé nakrúcanie: „Vtedy som prichádzal na pódium, kde v paneli sedeli absolútne hviezdy – Zdenka Studenková, Maroš Kramár, Majda Paveleková a pán Emil Horváth. A mojou úlohou, ktorú som si zadal, bolo: nech ťa to nepoloží.“

Výzvu dostal Voštinár priamo od samotnej produkcie a tú aj dodnes považuje za najnáročnejšie zadanie, aké kedy mal. „Producent mi povedal: Budú pred tebou štyri absolútne hviezdy a ty si ten piaty v poradí. Ale vo výsledku to musí vyzerať, že ty si prvý a oni sú za tebou. Choď na pódium a teraz im to ukáž.“ A hoci práve Inkognito mu prinieslo obrovskú divácku priazeň, za skutočný štart svojej televíznej kariéry považuje úplne iný program. „Nie, moju kariéru odštartoval program, ktorý sa volal IQ test národa. Ten bol veľmi dobre hodnotený – a údajne aj ja ako moderátor. A následne na to pravdepodobne v televízii povedali: no, tak skúsme jeho.“ S úspechom však prichádza aj tlak a zodpovednosť. A hoci relácia pôsobí na obrazovkách neuveriteľne ľahko a prirodzene, nie je tomu celkom tak. Voštinár vyšiel s pravdou von, naozaj toto zažíva aj po desiatich rokoch?!

