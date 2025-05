Deti slovenských politikov: Kto sa nimi chváli a kto ich naopak skrýva?

Politici (Zdroj: Topky)

Niektorí politici si svoje súkromie starostlivo chránia, iní sú v tomto smere otvorenejší. To platí aj pri zdieľaní fotografií detí na sociálnych sieťach. Zatiaľ čo niektorí verejne ukazujú svoje ratolesti a zdieľajú s verejnosťou ich bežné momenty, iní sa rozhodli tváre svojich detí dlhodobo chrániť a neukazovať ich verejnosti. Každý z týchto prístupov odráža osobný postoj k súkromiu a ochrane rodinného života. Monika Beňová často zverejňuje fotografie so svojou dcérou Leou, ktorá sa jej narodila v roku 2020. Na sociálnych sieťach zdieľa to, ako napreduje. Lea je nadaná na jazyky a okrem angličtiny ovláda aj španielčinu, portugalčinu a do budúcna sa k nim možno pridá aj čínština.

Rovnako aj Zuzana Čaputová neskrýva pred zrakmi svoje dcéry Emmu a Leu, a tak ich verejnosť dobre pozná. Svoje súkromie si ale veľmi strážia. Boris Kollár sa so svojimi deťmi objavuje aj na verejných podujatiach či zdieľa spoločné chvíle na sociálnych sieťach. Richard Sulík sa svojimi deťmi netají rovnako, syn Filip je už každému dobre známy. Vladimíra Marcinková pravidelne ukazuje svoje deti na sociálnych sieťach, kde zaznamenáva momenty zo svojho rodičovstva. Politička má s hokejistom Tomášom Marcinkom dcéru Linu a syna Leona. Martina Šimkovičová zvykne zavítať do spoločnosti so svojou najmladšou dcérou Sofiou.

Niektoré verejne známe osobnosti sa rozhodli chrániť súkromie svojich detí a nezverejňovať ich tváre na sociálnych sieťach. Medzi ne patrí aj europoslankyňa Veronika Cifrová Ostrihoňová, ktorá síce zdieľa momenty zo svojho rodinného života, avšak tváre svojich detí Šimona a Sáry nezverejňuje. Podobný prístup zvolila aj bývalá poslankyňa Romana Tabaková, ktorá sa vyhýba zverejňovaniu svojho syna Isaaca na verejných platformách. Obe tieto političky týmto spôsobom zdôrazňujú dôležitosť ochrany súkromia a bezpečnosti svojich najbližších v digitálnom priestore. FOTO nájdete v galérii.