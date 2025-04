Bekr v pozore, na Monike nezostala nitka suchá! A aha, kto šibal s najväčším korbáčom: Taký ste ešte nevideli

Monika Hilmerová (Zdroj: Instagram/Monika Hilmerová)

Najveselšou časťou Veľkonočných sviatkov je Veľkonočný pondelok. V niektorých končinách sa oblievalo, inde šibalo. Poliatie studenou vodou malo priniesť dievčaťu zdravie, krásu a plodnosť. Šibanie vyzeralo v minulosti tiež inak: často to bol iba jeden prútik, ktorým sa slobodný mládenec dotkol najprv nôh dievčiny, aby bola vrtká, potom bokov, aby bola plodná a nakoniec rúk, aby bola pracovitá. Chlapci dostávali vyfúknuté a maľované vajíčko.

Veľkonočné tradície každoročne dodržiavajú aj v rodine Moniky Hilmerovej a Jara Bekra. Ten sa každý rok na sociálnej sieti pochváli tým, ako sa mu podarilo obliať vedrom vody známu herečku. „Šibačku neprežívame nejak intenzívne, no zas viem, že Monika by mi to okomentovala, ak by som to odflákol... Ono to vôbec nie je ľahké oblievať svoju ženu každý rok a vymýšlať stále niečo nové. Zo strechy to už čaká, tam sa už neschovám. Doma oblievať nechcem. Som lenivý to upratovať a parkety by sa mi tiež asi nepoďakovali. Tak ráno hovorím Monike, že poďme si dať kávu na terasu. To naozaj nečakala, pozná ma a Monikin výraz bol teda asi takýto 😳, ale keďže som vedel, že ona ráno rada pije kávu na terase, prešlo mi to. Čo už mi neprešlo bolo to, že po chvíľke zbadala môj naštelovaný telefón…“ popisuje na sociálnej sieti a dodáva, že musela nastať zmena plánov. „Išiel som akože na záchod...Leovi som povedal, že odpúta Monikinu pozornosť, akože ju ide obliať a ja zatiaľ obehnem s kýblom dom a prekvapím ju od chrbta. Zarku som poprosil, nech to točí, lebo svoj telefón som naschvál nechal na stole, nech ma Monika neprekukne po druhýkrát. Trochu to nevyšlo, keďže Monika sa rozhodla chrániť deku a tak sme si zrána trochu zabehali. Najlepšie je na tom to, ako sa z fleku otočím na päte, jak jeblington, že 'Moniku som oblial...hotovo, môžem si ísť ľahnúť späť do postele…'“, končí status Jaro.

Šibalo sa však aj v rodine českej speváčky Lucie Bílej. A musel to byť poriadny „výprask“. Veď uznajte – videli ste už väčší korbáč, ako si pripravil jej partner Radek Filipi?



Radek Filipi, partner speváčky Lucie Bílej, pripravený na šibačku (Zdroj: FB/Lucie Bílá)