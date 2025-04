Choroba ju POLOŽILA: Najťažšie obdobie markizáčky... Bola kosť a koža!

Lucia Hlaváčková (Zdroj: Ján Zemiar)

Moderátorka Lucia Hlaváčková prehovorila o najťažšom životnom období. Urobila tak v relácii Na káve s. Počas puberty jej zistili závažné ochorenie, s ktorým sa vyrovnávala dosť dlhú dobu. Lekári jej diagnostikovali chronický zápal hrubého čreva. „Prišla u mňa otázka, že prečo ja, verím, že každý, koho atakuje takéto niečo, niečo v sebe rieši, ale snažila som sa to nejakým spôsobom prijať," povedala v úvode.

„Bolo v takom veku, kedy sme chodili na diskotéky a stužková, čiže to dospievanie. Moje kamarátky riešili čo si oblečú, do ktorého klubu sa pôjde a ktorého chalana si vyhliadli. Ja som za ten čas riešila, že koľkýkrát som bola na toalete a či prestanem mať to vnútorné krvácanie. Veľmi mi pomohla moja mama, ktorá mi povedala, že sústreď sa na to a predstavuj si, že si zdravá a že aj ty sa za chvíľu pridáš k tým tvojim kamarátkam. Som si to nejako vizualizovala a povedala som si, okej, toto je aktuálny stav, prijímam ho, ale idem zabojovať. Naozaj tá hlava robí veľké zázraky," pokračovala.

Celá rodina jej počas liečenie veľmi pomáhala. „Všetci sa zomkli, prispôsobili sa situácii, chodili ma navštevovať do nemocnice, čítali si extrémne veľa literatúry, čiže mne už chodili také výcucy, lebo ja som nevládala. Ja som bola kosť a koža, vtedy som za mesiac schudla nejakých 15 kíl. Nemala som energiu fakt na nič a oni boli tí, ktorí to aj za mňa po tejto stránke riešili," priznala. Dokonca jej sestra s ňou strávila Silvester v nemocnici. Veľmi to ocenila a počas rozprávania sa jej zaleskli aj oči.

„V puberte to prišlo a kým som sa nejako nastavila a zžila so situáciou ubehli také tri roky možno. Ja som mala neustále relapsy, čiže návrat toho ochorenia. Návraty a odchody z nemocnice do nemocnice. Aj lekári niektorí sa s tebou bavia možno tak necitlivo, čiže všeličo ten človek zažije. Po tých troch rokoch sa mi to podarilo skrotiť a myslím si, že viem s tým pracovať," uviedla. „Teraz si klopem, že som dobre a považujem sa za zdravého jedinca, aj keď človek nikdy nevie," dodala.