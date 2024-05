Markizácka moderátorka sa bude VYDÁVAŤ: Prvé detaily o svadbe… TOTO by ste nečakali!

(Zdroj: TV Markíza)

BRATISLAVA - Vyzerá to tak, že to nebude trvať dlho a jedna z najkrajších moderátoriek z televízie Markíza sa postaví pred oltár a povie svoje "áno". Reč je o Lucii Hlaváčkovej, jednej z tvárí relácie Teleráno, ktorá ako moderátorka zažiarila aj v posledných dvoch sériách Let's Dance....

Televízia nedávno Luciu vytiahla do jedného z bratislavských salónov, kde si vyskúšala niekoľko snehovobielych šiat, aby predviedla, aké sú najnovšie svadobné trendy pre rok 2024. No a pri tejto príležitosti ju web markiza.sk rovno aj vyspovedal. Lucia prezradila, že už zakrátko sa stane nevestou aj v skutočnosti.

„Cítila som sa veľmi príjemne. Nikdy som na na sebe nemala svadobné šaty... A keďže ma onedlho čaká svadba, som rada, že som mala túto možnosť - zistiť, aké to je," Povedala Lucia, pred ktorú jej partner pokľakol ešte v auguste 2020, no pár tvoria ešte o 5 rokov dlhšie. Brunetka svojho času priznala, že nikdy nebola "vydajachtivý typ", napokon však k svadbe predsa len príde.

Lucia v rozhovore priznala, že hoci ide o veľký deň, nechce nič okázalé či honosné. I keď väčšina neviest túži po obrovskej svadbe ako z rozprávky, ona to má úplne opačne. „Predstavu mám, že to bude niečo veľmi komorné. Pôjdeme sa zobrať asi niekde na úrad, predpokladám. Aj keď možno ma láka aj romantickejšia predstava, že by sme vyhnali tie úradničky niekam von. A potom obed s rodinou. A basta. Také veľmi jednoduché," dodala moderátorka, z ktorej bude nádherná nevesta.

