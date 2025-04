TRÁPENIE Lucie Mokráňovej: Nečakané zdravotné problémy!

Lucia Mokráňová (Zdroj: Instagram LM)

Zdravotné problémy sú vždy nepríjemné, no ešte horšie je, keď nás prekvapia vtedy, keď to najmenej čakáme. Presne to sa stalo aj fitnesske Lucii Mokráňovej, ktorú nečakane zasiahla silná alergická reakcia. Tá jej spôsobilo výrazné opuchy v oblasti očí a poriadne jej skomplikovalo bežné fungovanie. Takéto náhle zdravotné komplikácie dokážu človeka poriadne potrápiť, a Lucia nie je výnimkou. Svoje ťažkosti otvorene zdieľala na sociálnej sieti, kde sa svojich fanúšikov pýtala, či náhodou nevedia, od čoho to môže byť.

„Žienky moje, keďže s vami vždy zdieľam aj moje autentické momenty – či už tie krásne, ale aj tie menej príjemné – tak sa s vami chcem podeliť aj o toto. Ako ste si možno všimli, predposledný deň na dovolenke ma chytila nejaká alergia. Nikdy v živote som nemala žiadne prejavy – žiadny ekzém, žiadnu alergiu, jednoducho nič. A zrazu bum. Najskôr mi opuchlo jedno viečko, potom aj druhé, oči sa mi úplne zapálili… a po prílete domov som vyzerala ako na tom prvom videu, ktoré vám pridávam. Nevidela som. Išla som hneď k mojej najlepšej kožnej lekárke, ktorá mi hneď dala prvú pomoc a lieky," napísala.

„Našťastie to začalo ustupovať – piaty deň som bola takmer v poriadku. No potom sa mi znovu vyhodili drobné vyrážky okolo očí. A dnes je to už 13. deň od toho celého. Stále to riešim a čakám na výsledky z krvi, aby som vedela, čo ďalej a ako nastaviť liečbu. Sama som veľmi zvedavá, z čoho to vlastne je. Či to bolo zo slnka, alebo z opaľovacieho krému, ktorý som si tam požičala, alebo z jedla? Ale keďže som už bola celkom zahojená a potom sa mi to znovu vyhodilo, mám pocit, že to bude asi nejaká potravinová alergia. Po tridsiatke dostať alergiu?! Čo to znamená? Že starnem?" opýtala sa.

„A preto sa obraciam aj na vás. Stalo sa niektorej z vás niečo podobné? Máte tipy, rady, skúsenosti, alebo mi viete odporučiť alergológa, ktorý ma vyšetrí? Budem vám veľmi vďačná za každú správu. Okuliare to istia a hovorím si – všetko sa deje pre niečo. Možno aj kvôli stresu? Minulý rok toho bolo dosť, takže možno teraz si to telo “vypýtalo”. Som v tom úplný nováčik, a preto si rada vypočujem vaše názory a príbehy. Ďakujem za každú radu zo srdca," poprosila o radu.