Obrovské TRÁPENIE Lucie Mokráňovej: Najprv operácia dcérky a teraz... STRACH o partnera!

Lucia Mokráňová (Zdroj: Instagram LM)

BRATISLAVA - Lucia Mokráňová prežíva veľmi ťažké obdobie. Trápenie stále nekončí. Najprv museli lekári nečakane operovať jej dcérku. No a teraz ide na vážny zákrok aj jej partner...

Lucia Mokráňová prežíva veľmi náročné obdobie. Všetko to začalo vtedy, keď jej dcéra Tali nešťastnou náhodou spadla z trampolíny a zlomila si ruku. Za sebou má už jednu operáciu a pred sebou ďalšiu. Nečudo, že známa fitness trénerka žije odvtedy v strachu. Teraz sa však k tomu všetkému pridali aj obavy o partnera. So slzami očiach sa s tým zverila na sociálnej sieti Instagram.

„Srdce mi bije ako o život. Zobúdzam sa v strachu, zaspávam v strachu. To, čo prežívame, je niečo nepredstaviteľné a neprajem to zažiť nikomu. Človek si uvedomí, čo všetko mal, až keď ide úplne o všetko..." napísala s tým, že dnes je deň, keď sa bude len modliť. Jej priateľ ide totiž na ťažkú operáciu. „Teraz je Martin na ťažkej operácii.. Na také niečo sa človek nedokáže pripraviť. Nemôžem to ani ovplyvniť, musím len čakať, modliť sa a veriť pánovi doktorovi a Pánu Bohu, lebo toto už majú v rukách len oni," pokračovala.

„Ach, niekedy v živote riešime také banálne veci, hádame sa pre hlúposti, a pritom nám tá skutočná podstata uteká medzi prstami. Zdravie... keď ho človek má, má naozaj všetko. Snažím sa byť silná aj pre Talinku, ktorú tiež(opäť) o týždeň čaká operácia ruky. Snažím sa, ale toto je priveľa aj na koňa. Aj toto je život, sakra... Modlím sa," dodala na záver. Prajeme, aby všetko dopadlo dobre!