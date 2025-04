V Istanbule to bude iskriť: Záletník Martin zvádza krásnu Rebeku, ALE... Kto komu zlomí srdce?

Láska v Istanbule, Barbora Bezáková a Daniel Žulčák (Zdroj: TV JOJ)

Veľvyslanec Martin Skala (Marián Mitaš) prichádza do Turecka s cieľom reprezentovať Slovensko a pomáhať svojim krajanom. Nečakal však, že ho čaká aj iná výzva – stretnutie s konzulkou Zuzanou Mrázovou (Lívia Bielovič), jeho bývalou láskou, ktorú kedysi veľmi sklamal. Lásky v Istanbule ale nie sú iba príbehom Martina a Zuzany. Každý diel prináša nové emócie, nevšedné situácie a dojímavé osudy Slovákov žijúcich v zahraničí.

Ich životy ovplyvňujú aj ďalší zamestnanci konzulátu. Jedným z nich je šarmantný kultúrny atašé Filip Svoboda, ktorého stvárňuje Daniel Žulčák. Filip je veľký sympaťák a lámač ženských sŕdc. Je tiež blízkym priateľom veľvyslanca a veľmi dobre pozná celú genézu priateľstva medzi konzulkou a veľvyslancom. Vie, že Zuzana a Martin mali pred svadbou, že obaja mali našliapnuté na veľkú diplomatickú kariéru, čoho dôkazom je aj Turecko. Aj to, že ich rozchod bol veľkou záhadou. On sám si priazeň žien mimoriadne užíva a doposiaľ sa nenašla ešte žiadna, ktorá by mu zlomila srdce. Ale aj na neho raz dôjde…

Ženy zbožňuje, všetky... Užíva si ich priazeň a má u nich veľký úspech. V druhej epizóde stretáva krásnu Rebeku (Barbora Bezáková). Veľvyslanec Martin odchádza pracovne na Slovensko a Nina (Janka Labajová Janka) ho poverí hľadaním bytu pre veľvyslanca. Stretáva sa s krásnou realitnou maklérkou Rebekou, ktorá má slovensko-turecký pôvod. Rebeka ho očarí, ona už od Niny vie, že sa so ženami rád zahráva, a tak je na neho pripravená... Ukáže mu prenádherný byt... Iskrí to medzi nimi. Stretávajú sa na ďalší deň na prehliadku ďalšieho bytu...Filip ju prekvapí krásnymi bohatými tureckými raňajkami a idú sa prejsť po svetoznámom Grand Bazáre, diváci tak uvidia kúsok z tej najtypickejšej časti tohto niekoľkomilliónového mesta plného vôní, chutí a mixu európskej kultúry s Orientom... Spoznávajú sa. Ona si drží odstup. On si sľubuje, že toto nebude len „na jednu noc“. Ona vie, že sa nechce zamilovať. Napokon ho prekvapí – zvedie ho... Kto komu zlomí srdce tento raz? Sledujte seriál Lásky v Istanbule v pondelok o 20.30 na JOJ-ke.

V Istanbule to bude iskriť: Záletník Martin zvádza krásnu Rebeku, ALE... Kto komu zlomí srdce?