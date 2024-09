Mirgovej EX to nevyšlo ani s brunetkou: ROZCHOD... Vymenil ju za MLADÚ MAMIČKU!

BRATISLAVA - Minulý rok médiami obletela správa o údajnej nevere manžela Dominiky Mirgovej (32). Prevalilo sa, že Peter Zvolenský (32) má novú známosť, po čom nasledoval rozchod. S blondínkou to však hasičovi dlho nevydržalo a našiel si brunetku... No ani s tou už pár netvorí. Aktuálne randí s mladou mamičkou!

Bol to veľký šok, keď sa začiatkom roka 2023 prevalilo, že manžel Dominiky Mirgovej, Peter Zvolenský, má milenku. Speváčka sa o jeho nevere dozvedela až od novinárov a po 10 rokoch spoločného života požiadala o rozvod. Ešte v ten istý rok k nemu aj došlo a dvojicu dnes spája už iba ich syn Peťko.

Zvolenský sa k mladej milenke Kláre začal verejne priznávať, obaja na sociálnych sieťach zdieľali spoločné zábery a vyzeralo to tak, že 32-ročná hasič našiel to, čo hľadal. No opak bol pravdou. Dvojica sa stihla už rozísť a Peter sa začal ukazovať s istou brunetkou... Ani s tou mu to však dlho nevydržalo. Už má opäť novú.

Na sociálnej sieti TikTok sa objavilo video, ktoré zachytáva jeho s istou Patríciou a podľa záberov je zjavné, že dvojica prežíva romantický vzťah. Nechýbajú bozky či krásna kytica a blondínka pridala aj srdiečko a hashtagy v angličtine, ktoré v preklade znamenajú "láska", "pre teba" a "pár". Záhadná blondínka má 22 rokov a je mamou 3-ročnej dcérky Sofie.

