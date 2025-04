7.kolo Let's Dance: Toto tu ešte NEBOLO! BOLESTIVÉ priznania, SLZY, silné odkazy a... VYPADOL favorit šou

Let's Dance, 7.kolo

V prvej časti večera sa páry predstavia v obľúbenom contemporary – štýle, ktorý dáva priestor emóciám a príbehom. V druhej časti príde na rad nečakaná zmena: súťažiaci si vymenia partnerov a zatancujú svoj najhoršie bodovaný tanec z predošlých kôl. Ako zvládnu novú výzvu po boku niekoho iného?

Do porotcovského kresla tentokrát zasadol ako špeciálny hosť herec Juraj Loj, pre ktorého bude hodnotenie tanečníkov premiérou. Juraj tancoval v minuloročnej Let’s Dance, kde sa umiestnil na krásnom druhom mieste. "Už mi vyschlo v hrdle, potia sa mi ruky a mám stres. Ale tešil som sa veľmi, mám rád výzvy. Výmena partneriek bola veľmi zaujímavá, pretože som si myslel, že to je zlý vtip. Mesiace sme si na seba s tanečnou partnerkou zvykali, budovali si dôveru a zrazu iné telo, iná dynamika... Bolo to náročné, ale užil som si to. Contempo bol pre mňa najsilnejší zážitok z Let´s Dance," pospomínal herec.



Ďalším prekvapením večera je výmena moderátorov. Janku Kovalčíkovú totiž vystriedal tanečný partner vypadnutej Simony Leskovskej, Vilda Šír. Kovalčíková má totiž premiéru v SND. "Televízia Markíza potrebovala odborníka, tak som tu," povedal s úsmevom Vilda. Ten si úlohu moderátora naplno užíval a sršal skvelou náladou.



Ako prvý sa na parkete predviedli Peter Sagan a Dominika Rošková. Dvojica zatancovala jive na notoricky známy song od Las Ketchup: The Ketchup Song. "Veľmi výživný štart," zhodnotil s úsmevom Sagan. "S Dominikou som si rozumel a užil som si to," zhodnotil športovec výmenu partneriek. Na Peťovi bolo vidieť, že si tanec užíva a na parkete sa mu tentokrát darilo. "Zlepšil si sa, nepomýlil si sa. Bolo to fakt lepšie," povedala Tatiana Drexler. "Pripomínal si mi vikingského záhradníka, ktorý má problém s krtincami. Na tebe je vidieť, že si to užívaš," dodal Loj. Ďurovčík dvojicu pochválil: "Normálne si šiel bez chyby síce vo svojom štýle, ale bol si rytmicky presný." Dvojica si vytancovala 22 bodov.





Tanec o tom, ako sa žena dokáže presadiť v mužskom svete zatancovali Ráchel Šoltésová a Titus Ablorh. Ich contemporary, prvé tohto večera, si vyslúžilo standing ovation.podotkla Ráchel.neskrýval nadšenie porotcovský kat Ján Ďurovčík.odkázal Juraj Loj. Adama Bardyho si získala Ráchel.Ráchel a Titus dostali od poroty 37 bodov.