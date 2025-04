Beáta Dubasová na ZOZNÁMENIE s Adou Strakovou len tak NEZABUDNE: V jej živote urobila poriadny vietor!

Ada Straková a Beáta Dubasová v talkshow Sieň slávy. (Zdroj: Milan Krupčík, STVR)

BRATISLAVA - Keď sa Beáta Dubasová prvýkrát stretla s legendárnou hlásateľkou Adou Strakovou, jej reakcia ju úplne šokovala. Beáta si dnes na túto chvíľu spomína s veľkou vďačnosťou, no vtedy bola ešte mladou, plachou speváčkou, ktorá si nevedela predstaviť, že by niekoho oslovila.

Ada Straková jej však dala cennú lekciu, ktorú si Beáta nesie dodnes. A čo presne jej vtedy povedala? „Ja som skoro odpadla, keď sa to stalo...,“ začína Beáta so širokým úsmevom, no zároveň s pokorou, ktorá sa dnes už často nevidí. O koho išlo, čo sa jej prihovorilo a čo si z toho vzala na celý život? Odpoveď vás možno prekvapí!

„So sestrou sme si vystrihli televízor z krabice a hrali sme sa na teba. Veľmi sme ťa obdivovali,“ prezrádza Beáta o tom, ako Ada Straková bola pre ňu vzorom ešte z detstva. A dodáva: „Vo mne to ostalo a dnes to robím stále aj ja...,“ otvorene hovorí o tom, ako sa so sestrou doma dokonca hrali na televízne hlásateľky! A áno, Ada bola ich veľkým vzorom...

Čo presne sa medzi nimi stalo? A čo ju dojalo natoľko, že si túto spomienku uchováva dodnes? Sledujte novú epizódu relácie Sieň slávy už tento štvrtok o 20.30 hod. na Jednotke, kde sa okrem Beáty objavia aj ďalšie známe tváre ako Alena Heribanová, Jaro Buček či Barbora Straková.





