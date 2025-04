Ekologický HAZARD amerických filmárov na Kysuciach? Slováci sa BÚRIA... Je to choré!

(Zdroj: Instagram/dysjmckccxfg)

Hoci zábery pôsobia skutočne desivo a mnohým z nich tuhne krv v žilách, v skutočnosti ide o zábery z nakrúcania nového akčného trháku s názvom Matchbox, ktorý, ako sme už na Topkách informovali, sa aktuálne natáča v okolí Žiliny a na Kysuciach. V novinke hrajú aj veľké herecké esá.

Niektorým šťastlivcom sa dokonca podarilo v uliciach Žiliny stretnúť amerického herca Johna Cenu, či Jessicu Biel, ktorá sa zas mala pohybovať v okolí hradu Strečno. Zaujímavosťou je, že hviezda má práve v týchto končinách svoje korene - jej pradedo totiž pochádza z obce Porúbka.

John Cena (Zdroj: SITA)

Jessica Biel (Zdroj: SITA)

Mnohí Slováci sú z prítomnosti svetových hviezd u nás nadšení, no nájdu sa aj takí, ktorým prítomnosť amerických filmárov v našej krajine nevonia. Najmä po zverejnení spomínaných záberov z mrazivej akčnej scény. Dôvodom je dopad na životné prostredie. „Choré! V dnešnej dobe, keď sa takéto scény robia trikovo, tak my si tu necháme kamión padnúť do krajiny. Chcem vidieť, ako to tam upratujú a zbúrajú všetky drobné úlomky. O polámaných stromoch ani nehovorím...“ rozčuluje sa jedna z komentujúcich.

A podobný názor mali aj ďalší. „Hmm a dopad na životné prostredie? Či ideme sa všetci "dosr*ť", že tu amíci natáčajú film?“ či „Ide o princíp... Rozmlátiť kamión len tak hoci kde, je ok... Hlavne, keď si to "kúpia" americkí filmári... Keby bolo treba, tak aj do Váhu nalejú 500 litrov oleja, lebo si to vedia zaplatiť a nikoho to neser*e. Veď oni môžu. Skús vyhodiť pneumatiky do lesa, budú s tebou jednať ako s vrahom.“

Iní však vysvetlili, že práve v tom úseku, kde kamión dopadol, žiadne stromy nie sú. „Konkrétne v tom mieste, kde ten kamión dopadol, vôbec nič nie je, len kopec hliny ešte od stavby diaľnice, nič sa tak nepoškodilo a samozrejme, že si to štáb všetko dá do pôvodného stavu,“ vysvetlil jeden z komentujúcich. Aký je váš názor?