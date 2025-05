Komisár pre deti vyzýva na úpravu pravidiel pre vysielanie reklamy na hazardné hry: Dôvodom je ochrana maloletých

Komisár pre deti Jozef Mikloško (Zdroj: TASR/Martin Baumann)

BRATISLAVA - Komisár pre deti Jozef Mikloško vyzýva Radu pre mediálne služby (RpMS), aby prehodnotila pravidlá pre vysielanie reklamy na hazardné hry pred 22.00 h z dôvodu ochrany detí pred hazardom. Uviedol to vo svojom vyhlásení v súvislosti s množstvom reklám na stávkové spoločnosti a priamu propagáciu hazardu počas vysielania majstrovstiev sveta (MS) v ľadovom hokeji. Výzvu adresoval aj Úradu verejného zdravotníctva SR a ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi (Hlas-SD). RpMS upozornila, že pravidlá pre vysielanie reklamy na hazard môžu byť upravené jedine zmenou platnej legislatívy.

„Ako komisár pre deti považujem túto situáciu za neakceptovateľnú. Propagácia hazardu počas bežného vysielacieho času je priamou a nebezpečnou formou normalizácie gamblerstva v očiach detí a mladých ľudí,“ uviedol. Upozornil, že gamblerstvo je jedna z najťažšie liečiteľných závislostí so závažnými dopadmi na duševné zdravie, na rodinu i spoločnosť ako celok.

Zhodnotil, že v čase pred 22.00 h bolo počas zápasu reprezentantov Slovenska a Kanady vysielaných 22 reklám propagujúcich hazard. „MS v hokeji patria tradične medzi najsledovanejšie podujatia roka, a to aj v detskom publiku, ktoré je tak doslova zahltené reklamami na stávkové spoločnosti. Desaťtisíce detí to má možnosť vnímať ako štandard,“ uviedol Mikloško.

Deti treba chrániť pred komerčnými lákadlami

Rovnaký časový zákaz, aký platí pre reklamu na alkohol, by mal podľa komisára pre deti platiť aj pre hazard. „Je zarážajúce, že v čase, keď ako spoločnosť venujeme čoraz väčšiu pozornosť duševnému zdraviu a prevencii závislostí, nechávame bez povšimnutia systematickú a premyslenú prezentáciu hazardu ako zábavnej a bežnej súčasti športového diania,“ podotkol.

Okrem RpMS vyzval Šaška a ďalších kompetentných, aby sa pričinili o legislatívne zmeny, ktoré budú chrániť deti pred hazardom a posilnia prevenciu závislostí už od raného veku. Výzvu vníma ako apel na zodpovednosť, deti podľa Mikloška majú právo vyrastať bez tlaku „komerčných lákadiel“, ktorých dopady ešte nie sú dostatočne zrelé posúdiť.

RpMS upozornila, že zákon vysielanie takýchto reklám pred 22.00 h nezakazuje. Aktuálny zákon o mediálnych službách, na základe ktorého vykonáva rada dohľad nad obsahom vysielania, neobsahuje obmedzenia pre vysielanie mediálnej komerčnej komunikácie týkajúcej sa hazardu, nezavádza teda ani tzv. časovú oponu na jej vysielanie. „RpMS nemá zákonodarnú iniciatívu, návrh na zmenu zákona, a tým pádom na úpravu predmetných pravidiel, preto nemôže predložiť,“ poznamenala.

Pripomenula zároveň, že reklama nesmie deti priamo nabádať na využitie služby, ktorú im zákon zakazuje, ani zneužívať ich dôverčivosť spôsobom, ktorý by im mohol spôsobiť fyzickú, psychickú či morálnu ujmu.

Spresnila tiež, že Komisia na ochranu maloletých nie je jej súčasťou, ale ide o osobitý orgán zriadený zákonom o audiovízii. Ak by však bol reklamný spot na hazard spracovaný tak, že by mohol byť považovaný za nevhodný pre mladistvých do 15 alebo 18 rokov, komisia môže preveriť, či bol odvysielaný v súlade s vyhláškou ministerstva kultúry o jednotnom systéme označovania a spôsobe jeho uplatňovania.

Rovnako aj ministerstvo zdravotníctva konštatovalo, že legislatíva, ktorá by upravila zákaz reklamy na hazard pred 22.00 h, nie je v jeho pôsobnosti. „Rezort zdravotníctva však takúto iniciatívu víta a podporuje,“ doplnilo.