DRSNÝ koniec odovzdávania Andělov: ŠIALENÁ bitka na ulici... Schytal to aj Prachař!

(Zdroj: Česká televize)

Včera sa v Prahe konalo slávnostné odovzdávanie hudobných cien Anděl, na ktorom sa zišla česká hudobná špička aj známe tváre zo šoubiznisu. Večer sa niesol v znamení dobrej hudby, emotívnych vystúpení a výnimočnej atmosféry, ktorá sprevádzala celé podujatie. Nechýbali štýlové outfity, dojímavé ďakovné reči ani prekvapivé momenty. No napriek tomu, že podujatie malo oslavný a elegantný charakter, ku koncu večera sa situácia mierne zvrhla. Ako informujú viaceré české médiá, podľa svedkov sa jeden z párov nechal počas večera uniesť až príliš. Alkohol u nich zohral svoju rolu.

Mladá žena, ktorá bola zjavne pod vplyvom spadla medzi sudy pri areáli. Namiesto pomoci však od svojho sprievodu zažila niečo nečakané – namiesto opory sa dočkala kriku a agresívneho správania. Jej partner na ňu najskôr verbálne zaútočil a následne sa k nej správal fyzicky neprimerane. Situácia sa ešte viac vyostrila, keď sa do hádky zapojila skupina ľudí, ktorá sa snažila incident upokojiť. Ich dobrý úmysel však viedol k ďalšej potýčke a napätej strkanici.

„Pribehol tam František Prachař so štyrmi kamarátmi a kričali na mladíka, aby ju nechal na pokoji. Ten bol už agresívny a kričal na Frantu, nech sa do toho nestará, že to nie je jeho vec, a udrel ho päsťou. Chalanom sa však podarilo agresora spacifikovať,“ povedal pre Super.cz zdroj, ktorý bol na mieste prítomný. Dievčina bola napokon odnesená späť do vnútorných priestorov Výstaviska. Po incidente potrebovala pomoc – na miesto dorazila záchranka aj polícia.

„Dnes ráno okolo štvrtej došlo na Výstavisku ku kolapsu ženy, ktorá bola prevezená do nemocnice,“ potvrdil pre Blesk hovorca pražskej polície Richard Hrdina. „Išlo o ženu vo veku približne 25 rokov. Došlo u nej k podchladeniu a bolo podozrenie na intoxikáciu,“ doplnil Karel Kris z pražskej záchrannej služby.