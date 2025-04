NECHUTNÝ vtip českého spisovateľa: Objavil sa na vlastnom POHREBE!

(Zdroj: Profimedia)

Jaroslav Čejka mal všetko dobre premyslené. Jeho rodina už 20. marca napísala na facebook šokujúcu správu. „Oznamujeme všetkým priateľom a známym, že v utorok 1. 4. 2025 o 11.00 sa vo Veľkej obradnej sieni Krematória Strašnice budeme lúčiť s básnikom, prozaikom a satirikom Jaroslavom Čejkom,“ uviedla rodina. Na pohreb do strašnickeho krematória sa vybrali davy smútočných hostí. Bola medzi nimi aj herečka Jaroslava Obermaierová, ktorá mala k Čejkovi veľmi blízko. A prítomných čakal poriadny šok.

Český spisovateľ sa zrazu objavil, prišiel na vozíku s barlami a vo vojenskom oblečení. Bol to drsný 1. aprílový vtip. „Samozrejme, tu je preklad do slovenčiny: „Tak, úspešne to mám za sebou! Čo akože? No predsa svoj predčasný pohreb! Moja najstaršia dcéra ako pani Müllerová ma včera dotlačila na invalidnom vozíku v maskáčoch do veľkej obradnej siene Krematória Strašnice, pričom som mával barlami a volal: „Na Belehrad či na Petrohrad?“ Viac než šesťdesiat „smútočných hostí“ mi zatlieskalo a Jarka Obermaierová ma musela učiť, ako narábať s mikrofónom…" napísal na sieti Facebook.

„Po skončení sme potom pred obradnou sieňou popíjali „lak na rakve“ a jedli slané venčeky, na čo sme sa presunuli na kar do reštaurácie Želivárna. Deň som zakončil vo vinárni s bývalými kolegami. Aj tam bolo viac než veselo. Od niektorých literárnych priateľov som dostal ich knižky, bohemka tiekla potokom a chlieb so šmalcom a oškvarkami sa rozplýval na jazyku…" pokračoval. „Všetkým, ktorí sa podieľali na mojom vysnívanom happeningu, ďakujem z celého srdca!!! Okrem iného aj obradníkovi pánovi Andělovi a tvorcom stuhy na kytici s nápisom „Šťastnú cestu na onen svet!“ odkázal na záver.