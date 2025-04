STVR v smútku: Zomrela dlhoročná redaktorka (†76)!

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Vo veku 76 rokov zomrela 28. marca v Trnave dlhoročná rozhlasová redaktorka Dagmar Kovářová. Pripravovala magazíny z oblasti vzdelávania, ale aj venované cudzím jazykom či hudbe. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v piatok (4. 4.) o 13.45 h na cintoríne na Kamennej ceste v Trnave. TASR o tom informoval redaktor STVR Martin Jurčo.

Dagmar Kovářová sa narodila 27. septembra 1948 v Bratislave. Študovala na gymnáziu, bratislavskom konzervatóriu a hudobnú vedu na Vysokej škole múzických umení. Študovala aj hru na klavíri a vo Viedni i hru na čembale. Profesionálne začínala ako dramaturgička Bratislavských hudobných slávností.

Od začiatku 80. rokov zakotvila vo vtedajšom Československom rozhlase v Bratislave ako redaktorka, najdlhšie v Odbornej redakcii vzdelávania a publicistiky pre deti. Pripravovala aj relácie z oblasti kultúry a umenia, najmä klasickej hudby. Pôsobila tam až do odchodu do dôchodku. Aktívna bola aj ako publicistka v popularizačných článkoch o hudbe, písala recenzie koncertov najmä v periodikách Hudobný život a Populár. Sporadicky upravovala texty umeleckej literatúry do podoby scenárov.

Jej manželom bol hudobný skladateľ Ján Kovář, z ktorého tvorby je najznámejšia najmä hudba k TV seriálom (napríklad Bambuľkine dobrodružstvá), je aj držiteľom zlatej Bratislavskej lýry 1983 za pieseň Sklíčka dávnych stretnutí.