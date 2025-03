Richard Sulík v relácii Bez servítky (Zdroj: TV JOJ)

"No chlapci moji, čo si myslíte, čo budete robiť s tými vajíčkami?" zaznela otázka Adriany Ihringovej, ktorú diváci môžu poznať aj ako finalistku z relácie Masterchef. V relácii Bez servítky sa totiž nielen varí, ale hostiteľ daného dňa pripravuje aj program. A Adriana predstavila vskutku odvážny plán. "Keďže ja som ostrejšia žena, budeme strieľat na tie vajcia," ozrejmila, pričom každý mal tri pokusy. Richard Sulík sa toho chpil ako biatlonista a prvé vajce trafil hneď. "My sme boli veľmi blízko, my sme mali byť raz tak ďalej," víťazoslávne zhodnotil. Pozrite si video, ako mu to išlo a v relácii Bez servítky o 17.55 si nenechajte ujsť, ako sa darilo ostatným kuchárom. Tentokrát naslovovzatým profesionálom - šéfkuchárovi Michalovi Košíkovi, ktorý priletel zo Švajčiarska, šéfovi Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov Danielovi Melicharíkovi a špecialistovi na ázijskú kuchyňu Romanovi Kukumbergovi.

Bude z neho sniper? Richard Sulík STRIEĽAL: Fíha, ten má ale mušku! (Zdroj: TV JOJ/NL)