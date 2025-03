Šokujúce priznanie Dary Rolins: Zvonky šťastia spievať NECHCELA... Toto je dôvod!

Legenda českého popu Karel Gott s Darinkou Rolincovou počas prípravy piesne Zvonky šťastia (Zdroj: Profimedia)

Dara Rolins má na konte naozaj mnoho hitov. Počas svojej úspešnej kariéry stihla dokonca viackrát vypredať pražskú O2 arénu. Svoju kariéru začala už v mladom veku, ako 9-ročná vydala svoje prvé nahrávky. O 3 roky pozdejšie sa jej naskytla príležitosť, ktorá sa neodmieta. Dostala ponuku naspievať duet s Karlom Gottom, vďaka čomu vznikol hit Zvonky šťastia. Už dlhé roky patrí táto pesnička k jej najpočúvanejším.

O to väčším prekvapením sú jej najnovšie slová. Skladbu totiž najprv nemala v obľube. „Zvonky som spievať nechcela a ako teenagerovi mi to pripadalo trápne,“ povedala v podcaste On Air. Ako však čas plynul, jej vzťah sa k tejto piesni zmenil. „Dnes už som rozumná a viem, že je to moja súčasť, že ma to definuje a že sú to evergreeny. Pretože ich spievam aj dnes, keď si to fanúšikovia želajú," dodala.