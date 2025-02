Dara Rolins o Dominike Cibulkovej pred premenou: Viem, prečo PRIBRALA a úplne ju chápem!

Dara Rolins a Dominika Cibulková (Zdroj: archív D.C:)

Bývalú tenistku Dominiku Cibulkovú a speváčku Daru Rolins spája dlhoročné kamarátstvo a tak nie je žiadnym prekvapením, že Dara nechýbala na uvedení Dominikinej novej aplikácie ShapeApp. „Poznáme sa sto rokov najmenej, ale tak intenzívne sa registrujeme od jej svadby, kedy som mala česť na nej spievať a to, čo sme o sebe vedeli, že je tam určitá náklonnosť, tak tam sa to potvrdilo, spečatilo definitívne.“

Prečítajte si tiež Obrovská novinka Dominiky Cibulkovej: TAJILA to 14 mesiacov, už nebude ticho! Dominika sa vydávala v roku 2016 a odvtedy jedna druhú podporujú a tešia sa zo vzájomných úspechov. Speváčka tak neskrývala radosť ani v Dominikin veľký deň. „Kto iný, než ona? Ona je dříč a myslím si, že od nej je totálne uveriteľný celý ten proces, ako sa vyshapeovala do dokonalého tvaru,“ chváli Cibulkovej premenu Dara. Chápe však tiež jej životné obdobie, kedy nevenovala príliš veľa pozornosti svojim krivkám. „Mne bolo sympatické aj to, že si dávala na čas a chcela si užiť pohodu toho ničnerobenia po toľkých rokoch profesionálneho drilu. Že si zobrala čas pre seba – deti, rodinka a myslím si, že určitú chvíľu si aj lebedila v tom svojom tele.“

Bývalá tenistka prešla neuveriteľnou premenou, schudla 23 kíl a dnes sa pýši dokonalou postavou. Podľa Dary to však bola len otázka času. „U Dominiky je známe, že ona je tiger a keď sa do niečoho zakusne, tak si za tým ide a v jeden moment som vedela, že to príde.“ Tiger je však bezpochyby aj Dara, ktorá sa o seba príkladne stará a výsledok je dokonalý. Ak by ste si však mysleli, že za jej štíhlou postavou sú drastické diéty, budete prekvapení! Speváčkin recept tkvie v niečom celkom inom!

