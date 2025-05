Petra Polnišová a Evelyn

Peťa s Evelyn riešia v podcastoch s humorom im vlastným tému vzťahov, rozchodov a krízy vo vzťahoch. Dievčatá však spája nielen spolupráca, ale aj dlhoročné priateľstvo. Spoločný čas trávia aj v súkromí a za sebou majú aj nejednu spoločnú dovolenku. „Samozrejme, boli sme spolu lyžovať niekoľkokrát... my s Evou sa naozaj už poznáme dlho, máme také rodinné nastavenie. Ja mám niekoľko kolegýň v šoubiznise, s ktorými si mimoriadne rozumiem – a Evelyn patrí medzi ne. My zdieľame veľmi veľa vecí, je to také prirodzené spojenie,“ priznala Petra s úsmevom.

Peťa je však podľa všetkého žena činu a nemá problém spať ani pod holým nebom. Ani tu však neostala svojmu zmyslu pre humor nič dlžná. „Dokážem aj stanovať, čím som staršia, tým radšej mám, keď nemusím preskakovať žaby a tarantule,“ prezrádza so smiechom a jedným dychom dodáva. „Nie som ani úplne rezortový typ, mne naháňa hrôzu, keď je niečo učesané, uhladené, ja mám rada takú prirodzenosť – aj v tom prostredí. My skôr vyhľadávame dovolenky, že si nájdeme nejaký dom, v prírode, pri mori – a tak fungujeme.“

Petra nestráca nadhľad ani keď príde na hygienu v provizórnych podmienkach. Práve naopak, má svojho jasného favorita. „Práve preto som nadšená z produktu – bezoplachovacej peny od Chilly. Mali sme možnosť to vyskúšať a ja si myslím, že je to normálny gamechanger. Človek to má v kabelke a za akýchkoľvek okolností, nepotrebuje k tomu vodu – nič. Vrelo to odporúčam, myslím si, že to je super.“ A čo situácie, ktoré by aj najväčšieho pohodára vyviedli z miery? Herečka ich zvláda takto!

Petra Polnišová o kamarátke Evelyn: Takúto dovolenku si s ňou neviem predstaviť!