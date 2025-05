Opozičné hnutie PS chce znížiť kvórum pri disciplinárnom návrhu na generálneho prokurátora

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Opozičné hnutie PS navrhuje zmenu kvóra poslancov Národnej rady (NR) SR potrebného na podanie návrhu na disciplinárne konanie voči generálnemu prokurátorovi. Upraviť ho chce zo súčasných troch pätín poslancov na jednu pätinu. Presadiť to plánuje novelou zákona o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu SR. Do parlamentu ju predložili poslanci Zuzana Števulová, Lucia Plaváková a Branislav Vančo (všetci PS).

„Prijatie návrhu umožní tak koalícii, ako aj opozícii využiť funkčný nástroj na iniciovanie disciplinárneho konania voči generálnemu prokurátorovi, čo zaručí, že tento nástroj bude vedieť využiť či už koalícia alebo opozícia účinne a aj v situácii, keď bude generálny prokurátor zvolený predchádzajúcou vládou, nedôjde tak k jeho zabetónovaniu vo funkcii. Naopak, pôjde o účinný nástroj, ktorý bude môcť využiť ktorákoľvek strana politickej reprezentácie,“ skonštatovali predkladatelia.

Zároveň upozornili na to, že ide len o možnosť podať disciplinárny návrh, o ktorom bude musieť prebehnúť riadne konanie. „Nejde teda o možnosť zbavenia funkcie generálneho prokurátora, ale len o iniciovanie príslušného konania,“ podotkli. Argumentovali, že navrhovaná zmena vychádza z aplikačnej praxe a požiadaviek odbornej verejnosti. Poukázali na to, že zníženia kvóra žiadali aj Nadácia Zastavme korupciu a organizácia Via Iuris.