Tajné priznanie mladého herca zo Sľubu: TOTO urobil vlastnému DEDKOVI?!

Filip Pavúk je divadelný a filmový herec, pôsobí v divadle Lab a hosťuje aj v SND, DAB Nitra a ND Košice. Prvý krasokorčuliar v histórii, ktorý skočil na medzinárodnej súťaži štvoritý skok je Jozef Sabovčík, známy aj pod prezývkou Jumping Joe, ktorú získal počas svojej tridsaťročnej profesionálnej kariéry. Je šesťnásobným majstrom Česko-Slovenska, dvojnásobným majstrom Európy a na olympiáde v Sarajeve 1984 vyhral bronzovú medailu. Janka Kurica, frontmana skupiny Vidiek, netreba predstavovať. Od roku 1987, kedy kapela vznikla v obci Rovinka, odohrali nespočetné množstvo koncertov doma aj v zahraničí. So srbskou hviezdou world music Bobanom Markovičom nahrali nový singel a absolvovali spoločné turné.

Filip Pavúk aktuálne stvárňuje postavu mladého vojaka Vlada Andráša v seriáli Sľub. V šou Petra Marcina sa však prizná k niečomu, čo ešte nikde nikomu nepovedal. K priznaniu došlo v momente, keď Peter Marcin skonštatoval, že Filip bol celý život slušný chlapec. „Aaaaale - slušný! Keby ste vedeli, čo som ja povyvádzal!“ povedal s ľútosťou v hlase a pokračoval, že keď bol mladší, tak s kamarátmi hádzali kamene. Len tak z nudy. Keď sa však stalo to, čo nikto nepredpokladal, tak už to nuda nebola... a možno padla aj facka. To sme sa síce vo videu nedozvedeli, možno to však odznie v relácii Neskoro večer v sobotu o 21.40 na Jednotke.

