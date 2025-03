Ján Ďurovčík ako otec: Keď je sám so synom, Barboru vždy doma čaká... Mamičky, to vás DORAZÍ!

Barbora Ďurovčíková, Cats

Muzikál Cats/Mačky ohlásili návrat na slovenskú scénu a diváci sa môžu tešiť na fantastické výkony Mirky Gális Partlovej, Karola Čálika, Jána Slezáka, Patrika Vyskočila a mnohých ďalších. A jednou z hviezd je aj talentovaná Barbora Ďurovčíková. Tá mala z oprášenia úlohy, v ktorej zahviezdila pred neuveriteľnými deviatimi rokmi nesmiernu radosť. „Tešila som sa, práve preto som do toho aj išla, že som si myslela, že už to mám naskúšané, že to rýchlo oprášim a môžem íst zase hrať, ale trošku ma to prekvapilo, pretože pred deviatimi rokmi som akurát končila školu, mala som plno energie,“ dodáva s úsmevom umelkyňa, ktorá je okrem iného teraz najmä mamou malého Janka.

Toho vychováva spoločne s manželom, úspešným režisérom Jánom Ďurovčíkom. Ako však prezradila, skĺbiť materstvo s účinkovaním v muzikáli nie je zďaleka také jednoduché, ako si myslela. Obzvlášť, ak máte doma živé striebro. „Malý nesedí, vôbec nesedí, práveže teraz má veľmi aktívne obdobie, ale ja som rada. Ale musím si to rozložiť tak, aby som si vedela trochu aj oddýchnuť.“

Náročné obdobie však majú aktuálne obaja prominentní manželia, nakoľko uznávaný režisér všetok svoj čas venuje prípravám nového baletu Zvonár u Matky Božej a v nedeľu pravidelne zasadá na porotcovskú stoličku tanečnej šou Let's Dance. Mladá herečka je však spokojná a manžela vychválila do nebies aj ako otca.nešetrí superlatívmi Barbora. Avšak čo prezradila vzápätí až také úsmevné nebolo! Fúha, toto ju čaká po príchode domov?!

